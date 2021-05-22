日本疫情未趨緩　東京等地緊急事態恐延至6月20日

▲日本政府昨天決定從23日起將沖繩縣納入「緊急事態宣言」對象地區，讓宣言地區三度擴增至10都道府縣。圖為東京街景。（圖／路透）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續嚴峻，目前在東京都等9都道府縣實施的「緊急事態宣言」，恐怕無法在5月31日如期解除，有可能延長到6月20日。

這次的「緊急事態宣言」是日本政府從去年疫情爆發以來第3度發布，原本發令期間從4月25日到5月11日止，對象地區僅東京都、大阪府等4都府縣。

不過，由於疫情未如預期受到控制，日本政府在5月7日宣布延長「緊急事態宣言」期間到5月31日的同時，也首度擴大納入愛知縣及福岡縣到6都府縣。

日本政府5月14日宣布追加北海道、岡山縣及廣島縣從16日起適用緊急事態，讓對象地區二度擴大到9都道府縣。

▲目前實施「緊急事態宣言」的9都道府縣，預計5月31日解除；從明天起實施宣言的沖繩縣，預計持續到6月20日止。（圖／達志影像／美聯社）

日本時事通信社、TBS電視台及讀賣新聞報導，日本政府昨天決定從23日起將沖繩縣納入「緊急事態宣言」對象地區，讓宣言地區三度擴增至10都道府縣，政府內部認為應延長宣言期間的聲音愈來愈占上風。面對「緊急事態宣言」預計5月31日解除，大阪府政府已就籲請中央政府再度延長宣言進行協調。

目前實施「緊急事態宣言」的9都道府縣，預計5月31日解除；從明天起實施宣言的沖繩縣，預計持續到6月20日止。

大阪府知事吉村洋文昨天說，大阪府疫情仍然極為嚴峻，現階段不是可以討論解除宣言的狀態。包括東京都在內的首都圈4都縣知事，昨天也舉行視訊會議討論防疫相關對策。

談到目前在9都道府縣實施的「緊急事態宣言」是否延長，首相菅義偉昨天說，會關注疫情發展，在本月底做出判斷。

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府消息管道人士說，要如期在5月31日解除9 都道府縣「緊急事態宣言」恐有困難。面對東京都、大阪府、北海道等地的每天新增確診病例數居高不下，日本政府內部認為延長宣言勢在必行的聲音升高。

疫情轉趨嚴峻的沖繩縣將從明天起到6月20日實施「緊急事態宣言」，日本政府內部有方案建議，應將東京都等地的緊急事態延長到跟沖繩縣同時結束，也就是再延長20天。

負責防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔昨天表達慎重態度說，考量到英國變異病毒株及傳染力更強的印度變異病毒株，政府會進行更全面性的判斷。

▲有專家認為應採取類似歐洲「封城」般的防疫對策，但從日本的法律制度來說，封城是有困難的。（圖／路透）

日本政府日前決定將宣言對象從6都府縣擴增到9都道府縣時，一名高層官員當時說，「最後的船已經出港」，表明不會再追加任何地區的政策方針。

不過，疫情在那之後持續擴大，面對籲請追加納入宣言的沖繩縣等地方政府，中央政府的立場是希望先徹底做好不提供酒類的「防疫蔓延等重點措施」，但卻遲未見效，讓首相官邸人士也備感焦躁地說，地方政府因應作為不夠徹底。

印度變異病毒株的傳染力被視為原始病毒株的兩倍，有早晚都會在日本社區流行之虞；雖然有專家認為應採取類似歐洲「封城」般的防疫對策，但從日本的法律制度來說，封城是有困難的。

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