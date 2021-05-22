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台灣如平行時空！BBC曝前線醫護觀察　未來4週是關鍵「也是轉機」

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣新冠肺炎本土個案爆發，連續7天激增破百例，本週末即為防疫關鍵。外媒密切關注台灣疫情，指出台灣若干醫院出現院內感染，前線醫護承受龐大壓力。台北市萬芳醫院醫護人員表示，台灣過去如活在平行世界，但醫護都有心理及專業的凖備，希望醫病能團結度過危機。

萬芳醫院急診醫護Evelyn年初才剛生產，如今面臨這波本土疫情，與同事幾乎沒日沒夜工作。她向《BBC中文》說明，去年初疫情席捲全球，儘管台灣疫情穩定，仍每天關注指揮中心記者會，長年職業訓練也使大家能保持冷靜，有心理及專業上的準備，認為台灣過去如活在平行世界，也確實有所鬆懈，加上變種病毒傳播快速，才會爆發這波疫情，「但我們一直都有心理凖備，沒有當作這次疫情是純粹意外。」

同院住院醫師陳亮甫觀察，近來篩檢量暴增，因車禍外傷等其他類型輕症就診的民眾也減少許多，代表民眾具有基本照護知能，將資源留給需要的人。他表示，雖然醫護很忙、又熱又累，還是很願意協助解決病患擔憂，也許語氣無法太溫柔、臉上無法充滿笑容，但這都是在「考驗我們有多願意彼此體諒、信任、鼓勵」。

▲新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

《BBC中文》報導，這波本土疫情引起各界質疑，台灣過去一年被譽為全球防疫楷模，背後是否有民眾防疫鬆懈、政策疏漏問題。《彭博》先前點出台灣自滿引發危機，疫苗接種率極低，檢測不夠廣泛；BBC則指出，台灣因邊境管制嚴格，民眾習慣正常生活，彷彿與世隔絕的烏托邦，對檢測及戴口罩警覺性不足。

除確診者疫調不實、民眾違規外出、快篩站不夠等問題，輿論也開始檢討醫護，質疑部分醫師在疫情初期診治發燒患者時不夠警覺，沒有建議檢測，種種批評都使醫護面臨更大壓力。但在台北市長柯文哲號召下，仍有千名退職醫護報名重回崗位。

北市聯合醫院仁愛院區感染科主任顧文瑋醫師認為，此次危機給台灣防疫「大破大立」的機會。他向《BBC中文》指出，疫情進入社區感染，擴散到大台北以外，未來2至4週如何減災與圍堵成為關鍵，卻也可視為轉機。

他進一步表示，台灣人過去對疫苗接種不夠積極，這次挑戰加強民眾警覺，認為人們過去一年活在泡泡裡，與全球疫情相比可說是平行時空，對防患疫情不夠積極，中央與地方政府防疫政策與資源調度應更快修正、更有彈性，民眾警覺與施打疫苗的意願也該提升。

▲▼新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」啟用，等待結果民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」啟用，民眾等待結果。（圖／記者黃克翔攝）

顧文瑋說明，他目前在前線的職責便是統籌醫院政策與及時「滾動式調整」，作為醫院單一窗口，整合資源、盤點病床，根據病患嚴重程度分流與分派有限床位，並與檢疫所、災害應變中心保持聯繫，「上轉或下轉」病患。

他分析道，實際上同事目前的心情比去年篤定，因疫情去年剛自武漢爆發時，對病毒不熟悉，容易恐懼慌張，「我們感染管制室去年花了很多心思與時間製作了各種標準流程，讓大家可以按圖索驥。」眼下疫情較去年嚴重許多，來得又快又急，醫護同仁壓力龐大，同樣害怕傳染家人，但反而反應快且態度正面。

然而，顧文瑋提到，先前有鄰居開玩笑要他「別把病毒帶回公寓」，令他相當無奈。Evelyn也表示，遇到急診室病人不耐久候而抱怨或咆哮，會令醫護相當沮喪，希望民眾共體時艱，有症狀才篩檢。受訪醫護皆向《BBC中文》指出，台灣各行各業若能團結，還是能度過危機，指出挺醫護最好的方法就是盡量待在家中，非必要不出門。

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