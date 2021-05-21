快訊／賣場搶物資變熱區！新北確診足跡「9市場、7全聯」名單曝光

記者羅婉庭／新北報導
中央流行疫情指揮中心21日下午公布新增314本土案例、3例境外移入，其中新北市新增144例確診，其中板橋37例最多。新北市長侯友宜公布確診者足跡及高風險區域，根據統計大約集中於菜市場、量販店，呼籲民眾勿再前往搶物資。
今日新增確診足跡，包括中和QBurger、七張大創百貨、中和八方雲集、中和錢都火鍋、中和保齡球館、三重中華電信、三重幸福菜市場、幸福戲院、中和華泰市場、板橋國慶黃昏市場、板橋朝陽市場等，以及各區全聯皆有。
5月11日 QBurger(中和環球店)
5月11日 三重三和幸福菜市場
5月11日 三重幸福戲院
5月12日 板橋溪頭公園
5月12日 金城高爾夫練習場
5月12日 樹林崑崙公園
5月13日 永和智光黃昏市場
5月13日 三重三和幸福菜市場
5月13日 八方雲集(中和民享店)
5月13日 錢都火鍋(中和中正店)
5月13日 DAISO大創百貨(新店七張店)
5月13日 三重幸福戲院
5月13日 薩莉亞(板橋府中店)
5月14日 中和華泰市場
5月14日 全聯(板橋新埔門市)
5月14日 全聯(新店三民門市)
5月14日 板橋帝苑時尚旅店
5月14日 中和新喬福保齡球館
5月14日 板橋國慶黃昏市場
5月14日 愛買(南雅店)
5月15日 板橋朝陽菜市場
5月15日 全聯板橋(公館門市)
5月16日 全聯(汐止龍安門市)
5月16日 三重龍門路市場
5月16日 德堡牛排館(永和店)
5月17日 三重區農會
5月17日 家樂福新店店
5月17日 板橋國泰市場
5月17日 瑞芳第一市場
5月18日 全聯(中和光華門市)
5月18日 全聯(中和景新門市)
5月19日 中和圓通寺步道
5月19日 中華電信(三重中正門市)
5月20日 全聯(蘆州民權店)
▲由於確診者不斷增加，新北市再增設三重篩檢站。（圖／新北市府提供）
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