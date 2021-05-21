快訊／賣場搶物資變熱區！新北確診足跡「9市場、7全聯」名單曝光

國內新冠疫情持續攀升，全台今（21）日新增312本土案例，全台7天狂飆近2千例本土確診病例。對此，有網友發文直指，若台灣想要在兩星期內解除三級防疫警戒，目前最大的障礙就是，過去一年多以來沒有準備的「篩檢能量」，每天能篩檢的人數越多，當日確診人數就會變多，不過確診者繼續傳播機會也會降低，也就能夠更快地看到確診人數下降。