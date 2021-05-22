部分門市暫關閉、啟用簡訊實聯制！各大賣場超商最新防疫規定一次看

▲為配合政府防疫措施，4大超商有部分營業調整營業時間。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭筠／台北報導

國內本土案連環爆，目前全國進入第3級防疫警戒，中央流行疫情指揮中心下令進出各大場所皆須落實「實聯制」，以更好查詢足跡。而為配合政府防疫措施，4大超商相關防疫規定再升級，包括全門市暫停開放洗手間、休息區，導入政府簡訊實聯制登記等，部分暫時不營業門市也有更新，至於賣場部分也有部分取消24小時營業，民眾要多加注意。

▲7-11可使用簡訊實聯制。（圖／記者張一中攝）

●超商

●7-11

7-11全門市實施「簡訊實聯制」，僅須掃描OR Code並發送簡訊就可快速入店，而未帶手機者也可提供紙本填寫留下相關資料，；另，各門市也撤除座位區、暫停自助區裸賣商品販售、不開放洗手間，同步停辦實體活動、試吃試飲活動。

因疫情關閉部分門市可至相關網站查詢。



●全家

全家全門市實施「實聯制」，可用全家會員實聯實聯外也提供「簡訊實聯制」登記，未帶手機者也可選擇紙本留下資料，預計下周台北地區再增「台北通實聯制」；另，全門市自也陸續暫停開放洗手間、休憩區使用。

因疫情關閉部分門市可至相關網站查詢。



●萊爾富

萊爾富全門市實施「簡訊實聯制」，未帶手機者以紙本方式進行登記；另全台門市也暫停開放座位區、廁所。

因疫情關閉部分門市可至相關網站查詢。

●OK mart

OK mart全門市實施「簡訊實聯制」，未帶手機者提供紙本登記，預計下周台北地區再增「台北通實聯制」；另，全門市也暫停開放顧客使用廁所與顧客休息區、雙北區停售熟食區。

因疫情關閉部分門市可至相關網站查詢。

▲家樂福、頂好超市取消24小時營業。（圖／記者謝婷婷攝）

●量販

●家樂福

家樂福全台超市、頂好超市即日起至5月28日暫停24小時營業門市，並改為上午7時至晚上10時止營業，而2家24小時營業量販店包括桂林店、蘆洲店，也調整自上午8時至凌晨3時營業，並視疫情狀況再做調整。目前全門市包括量販、超市、頂好超市、Jason’s分店暫停試吃外也實施「簡訊實聯制」，只要掃描QR Code花費5秒即可入店。

另，館內公共區域也有相關管制，其中，量販店將關閉店內用餐區、顧客休息區、飲水機、會員免費咖啡、閱讀區、磨豆機、遊戲區及遊戲機、按摩椅；超市同暫停開放店內用餐區、顧客休息區、廁所、飲水機、磨豆機；而頂好超市部分也不提供店內用餐區、顧客休息區及廁所使用。提醒目前雙北地區也暫停供當日配送、外送平台服務。

採買限制：量販、超市、頂好超市、Jason’s等賣場，包括泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購1箱；衛生紙每人限購1袋；口罩每人限1盒；酒精、洗手乳、漂白水，消毒液等每人限2瓶或2盒。

●好市多

好市多全門市暫停試吃、用餐區餐桌椅全撤以及進行人流控管，減少2成人流入賣場，並加強消毒頻率，目前也實施「實聯制」，凡進入賣場內須掃描QR Code完成實聯登記。另，雙北地區包裹類即起不提供進屋及配送上樓服務，大樓則僅配送至管理室，大型家俱、需安裝商品及部份商品除外。

採買限制：衛生紙、口罩等用品每人限購1串、1盒，其他防疫相關品項於價格牌上註明限購資訊。

●愛買

愛買即日起全台門市關閉即食區，全數改為外帶，兒童遊戲區同步不開放，人多時也採人流管制，而賣場試吃也暫停；另，目前全門市也改為「簡訊實聯制」，民眾一樣掃描入口處QR Code即可快速進入店內。

採買限制：酒精、口罩、衛生紙等每人限購1件；水、泡麵、罐頭等每人限購2件。

●大潤發

大潤發全門市實施「簡訊實聯制」，未帶手機者提供紙本登記；另目前新北、桃園、嘉義、台南等門店也暫停試吃、試用；而台北、新北、彰化埔心區、高雄市門店、台中市門店也禁內用、僅開放外帶。

採買限制：水、泡麵、罐頭、衛生紙、酒精、口罩每人限購2組。

▲全聯提供會員實聯制、簡訊實聯制登記 。（圖／記者張一中攝）

●超市

●全聯

全聯即起跟進「簡訊實聯制」，同步於「PX Pay」APP中開通「實聯制」功能，會員只需打開APP後點擊「PX Pay防疫新生活專區」，接著掃描各門市QR Code碼，無須填寫任何資料，僅需點選同行人數即可快速通關，過程只有3步驟、3秒內就能完成；非會員者也可以相機掃描各店QR Code碼輸入姓名、聯絡電話及同行人數等，同樣可快速進入店內。

另，全門市也暫停所有試吃、試飲活動，有販售阪急現烤麵包之門市也將於上架前完成裝袋，並暫停開放消費者使用廁所與使用微波爐、進入賣場也須戴口罩。

採買限制：無

●美廉社

美廉社全門市實施「簡訊實聯制」，而「開放式熟食」包含茶葉蛋、烤番薯、哈燒櫃等即起也暫停販售。

採買限制：米、水、泡麵、罐頭、衛生紙每人限購2項。