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路邊「無罩」喝水、抽菸會罰嗎？戴口罩6大Q＆A懶人包

▲國內疫情加劇升至第三級警戒，戶外騎車需全程戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內疫情加劇升至第三級警戒，戶外騎車需全程戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

全台疫情警戒升為第三級，只要出門就需全程佩戴口罩，但由於各縣市對於「車內是否戴口罩」不同調，仍讓許多民眾存疑。對此，中央流行疫情指揮中心今（21日）宣布，在自己車內若只有自己一人，可不戴口罩，若在自己車內有其他乘客，就要戴口罩。《ETtoday新聞雲》整理出記者會上公布的「戴口罩時機」6大問題，幫助網友更快了解最新規定。

Q1：車內要不要戴口罩？

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A：若僅一人待在門窗緊閉的車子空間內，可不用戴口罩，但若是兩人以上待在車內，因為同車乘客不一定是同住家人，無法確定對方生活足跡，因此兩人以上就必須戴口罩。

Q2：工人在工地施工時，是否要戴口罩？

A：工作時間須佩戴口罩，若是需要飲水飲食，只要在保持適當社交距離的狀態下，就可以在工地脫下口罩飲食。

Q3：公車司機可在車上脫口罩飲食嗎？

A：公車屬於公共場所範圍，因此司機如需飲水飲食，建議離開公車後再進食。

▲▼開車戴口罩,自駕,二人以上要戴口罩,口罩,防疫,一人開車沒戴口罩,貨車司機,公車司機。（圖／記者姜國輝攝）

▲公車上屬於公共場所，禁止飲食。（圖／記者姜國輝攝）

Q4：近期有許多人在公園飲食，是在允許範圍內？

A：外出戴口罩請大家務必遵守，請民眾將便當帶回家、個人場域或辦公場所食用，不要在公共場合用餐。

Q5：路邊可以脫口罩抽菸、喝水嗎？

A：指揮中心回應，若只是一時之間非常口渴需要喝水，可以通融，但若是故意不戴口罩並用喝水來當呼嚨的藉口，就會進行開罰，執法的程度會依照「故意或非故意」用意來區分；指揮中心呼籲，不要在公共場合把口罩拿下來抽菸，對此陳時中表示，「大家忍耐一下。」

Q6：沒有正確配戴口罩，會被開罰多少？

A：初期防疫人員將會先勸導，若屢勸不聽，可依《傳染病防治法》處3千元至1.5萬元罰鍰。

▼指揮中心呼籲，疫情期間，請不要在戶外公共場所沒戴口罩抽菸。（圖／記者林敬旻攝）

戶外抽菸沒戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

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