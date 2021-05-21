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瓜地馬拉「囚犯被斬首」7死！監獄暴動警衛淪人質　多人染血倒地

▲▼ 瓜地馬拉監獄暴動至少7死。（圖／路透）

▲瓜地馬拉監獄暴動至少7死。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

瓜地馬拉西南部一所監獄19日發生暴動，造成至少7名囚犯喪命，其中4人遭斬首，獄中13名看守員淪為人質。外傳監獄外的街道也染血，警方透露，此事件與黑幫鬥爭有關，獄中一名囚犯因妻子遭到槍殺下令攻擊敵對幫派成員復仇。

綜合BBC、每日星報等報導，事發於西南部城鎮坎特爾（Cantel）的一所監獄，在暴動發生後，有13名監獄看守人員淪為人質，監獄入口處外頭的街道染血，可見多人倒在地上，身上衣物沾滿鮮血，地上也出現拖行血跡。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

依據初步報告，至少7名囚犯死亡，現階段仍不清楚是否有監獄看守在騷亂之中受傷或喪命。當地警方透露，此案與當地黑幫鬥爭有關，救世鱒魚幫（Mara Salvatrucha）與18街黑幫（Barrio 18）相互攻擊，導致7名死者之中有4人被斬首。

警方透露，監獄中一名男性囚犯的妻子遭到2名騎乘摩托車的男子槍殺之後，為了復仇，在數小時後發動攻擊敵對幫派成員。現已知該名男性囚犯當初因謀殺罪入獄。在暴動發生後，當局派出500名警力控制監獄騷亂。

▼鎮暴警力出動轉移囚犯。（圖／路透）

▲▼ 瓜地馬拉監獄暴動至少7死。（圖／路透）

▲▼ 瓜地馬拉監獄暴動至少7死。（圖／路透）

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