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綠島第一代政治犯「自己蓋監獄」！藝術家在燕子洞還原傳說建築

▲▼「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」，黃奕捷、廖烜榛2位藝術家創作《小屋》，仿效70年前第一代政治犯自己蓋監獄的經歷，還原咾咕石建築。（圖／國家人權博物館提供）

▲2021綠島人權藝術季，黃奕捷、廖烜榛2位藝術家創作《小屋》，仿效70年前第一代政治犯自己蓋監獄的經歷，還原咾咕石建築。（圖／國家人權博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

70年前第一代抵達綠島的政治犯，除了要接受洗腦性質的政治教育課程，還要負擔繁重的勞役，其中一項工作就是建造監獄「自己把自己關起來」。國家人權博物館將於今年5月17日起舉行「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」，其中一項作品《小屋》由黃奕捷、廖烜榛2位藝術家創作，就是仿效這段經歷，在充滿傳說色彩及受難前輩記憶的燕子洞，還原咾咕石建築。

▲▼國家人權博物館將於5月17日起至9月15日，舉行「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」（圖／文化部提供）

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▲國家人權博物館將於5月17日起至9月15日，舉行「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」（圖／文化部提供）

文化部所屬國家人權博物館將於5月17日起至9月15日，舉行2021綠島人權藝術季「假如綠島是一面鏡子」，藉由當代藝術創作方式，來表述「監禁」與「離散」兩個主題，對照不同時代的生命處境。展覽匯集22件國內外藝術家的作品，其中18件更是藝術家為今年的綠島藝術季，量身打造的全新創作。

▲▼國家人權博物館將於5月17日起至9月15日，舉行「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」（圖／國家人權博物館提供）

▲錄像創作者洪鈞元以綠洲山莊與新生訓導處內無處不在的「縫」作為意象，參考政治犯口述歷史，虛擬出一段最後以失敗告終的越獄行動。（圖／國家人權博物館提供）

70年前（1951年）保安司令部在綠島設置新生訓導處，同年的5月17日第一批政治犯抵達綠島，被稱為「新生」，他們平時必須接受帶有洗腦性質的政治教育課程，同時還負擔繁重的勞役，包括搬運補給、開闢耕地、挖鑿水渠，還要到海邊打咾咕石，建造監獄的圍牆及房舍，「自己把自己關起來」。

在今年綠島人權藝術季中，其中亮點之一作品《小屋》由2位藝術家黃奕捷、廖烜榛共同創作，就是仿效70年前第一批登島受難者們以咾咕石、茅草等克難材料，為自己蓋「監獄」的經歷，兩人參考大量文獻紀錄、口述歷史、建築田野調查等，在充滿傳說色彩與受難者前輩記憶的「燕子洞」還原咾咕石建築。

▲▼國家人權博物館將於5月17日起至9月15日，舉行「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」（圖／國家人權博物館提供）

▲《小屋》仿效70年前第一批登島受難者們的經歷，在「燕子洞」還原咾咕石建築。（圖／國家人權博物館提供）

近年來持續關注臺灣威權遺址的日本創作者成子（Narco）今年也親身前往綠島進行田野調查，以「局外人」的身份觀察著綠島威權記憶，延伸她在東京及寶藏巖國際藝術村持續進行的「臺灣黑暗觀光考察團」計畫，創作《火燒島黑暗觀光考察團》，也會在這次綠島人權藝術季亮相。

▲▼國家人權博物館將於5月17日起至9月15日，舉行「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」（圖／國家人權博物館提供）

▲日本創作者成子《火燒島黑暗觀光考察團》將於藝術季曝光。（圖／國家人權博物館提供）

國家人權博物館以當代藝術方式舉辦「綠島人權藝術季」已邁入第3年，受到好評，其中去年參展藝術家洪瑋伶、辛佩宜的作品《K的房間—關於世界的創造與毀滅》，更入選法國克萊蒙費宏短片影展（Clermont-Ferrand International Short Film Festival），另有4件參展作品應邀入選韓國第13屆光州雙年展「雙迴聲」臺灣C-LAB主題館計畫。
 
文化部次長李靜慧表示，國家人權博物館除了致力於將人權侵害的歷史發掘、保存下來，也在3年前提出了藉由藝術媒介轉化的方式，把過去痛苦的教訓，轉換成對我們自身歷史的諒解，對未來臺灣的孩子與國人、甚至國際社會對人權的思考。針對今年以「假如綠島是一面鏡子」為主題，她提到感受非常深刻，因為「這面鏡子曾經映照各位前輩在綠島極為辛苦的歷程，而我們今天站在這個鏡子前面，我們想展現怎樣的面容？或者我們的孩子到了綠島，站在這個鏡子前會看到什麼？除了會看到自己，他們還會看到歷史鏡子上出現什麼事情？」
 
李次長特別感謝北藝大老師們帶領年輕學生，一同參與此次的藝術季策展，更感謝前輩們願意向年輕世代分享曾經經歷的過程，將這些經歷轉化成為藝術的命題，呈現在更多人面前。期待能將此推薦給社會大眾，「綠島不再只是觀景的地方，更是理解我們自己、理解這塊土地的教室」。

▲▼國家人權博物館將於5月17日起至9月15日，舉行「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」（圖／文化部提供）

▲國家人權博物館將於5月17日起至9月15日，舉行「2021綠島人權藝術季：假如綠島是一面鏡子」。（圖／文化部提供）
 
「2021綠島人權藝術季」策展人高俊宏說，3年前自己曾是藝術季的參展藝術家，非常高興如今轉換角色成為策展人，今年藝術季從「監禁」與「離散」的概念出發，運用文獻研究、實地踏查、影像製造、文字書寫、藝術行動⋯等多樣化創作方式，以藝術為路、以島為鏡，將綠島曾經的歷史照向今日的離散與人權議題。

今年藝術季也特別規劃兩個部分，「再次述說」是從綠島「再叛亂」案出發；「藝術現場」則是由北藝大的年輕創作者做駐村創作。
 
今年共邀請19組國內外藝術家，包括16組國內藝術家：吳克威與蔡郁柔、洪鈞元、黃立慧、阮金紅與蔡崇隆、廖烜榛與黃奕捷、陳品蓉、林安琪Ciwas、陳依純、劉紀彤、周心瑀、林彥翔、林子寧與李佳泓、林傳凱與千晴及宋文博、3件國立臺北藝術大學的學生作品；以及3組國外藝術家：李俊峰（香港）、FX Harsono（印尼）及成子（日本），合計共展出22件以人權議題為起點的當代藝術作品。
 
「2021綠島人權藝術季」自5月17日起至9月15日，在「國家人權博物館：白色恐怖綠島紀念園區」展出，期間也舉辦多場教育活動，包括行為藝術、肢體、影像、調查、聲音及等工作坊。詳情可查詢國家人權博物館官網（https://www.nhrm.gov.tw/）或綠島人權藝術季粉絲專頁（https://www.facebook.com/GIHRAF）。
 
2021綠島人權藝術季
地點：白色恐怖綠島紀念園區
地址：臺東縣綠島鄉將軍岩20號
時間：5月17日-9月15日09:00-17:00

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