有學生發燒！台北市立大學爆宿舍突然淨空　北市府急派防疫巴士

▲北市副市長蔡炳坤。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級防疫警戒。台北市立大學爆出臨時宣布淨空宿舍，由於事出突然，讓不少人相當錯愕。對此，台北市政府表示，目前北市大天母校區已安排一人一室，博愛校區則因設備老舊，難落實防疫準則，因此安排防疫巴士送學生返家，剩餘有困難的學生，也會努力協助安置。

針對台北市立大學博愛校區宿舍清空的問題，北市副市長蔡炳坤已與北市大校長戴遐齡透過電話聯繫，請學校務必考量部分學生的需要妥善處理。

蔡炳坤說，北市大回覆，指多數學生已經返家，目前博愛校區與天母校區留下來的學生大約200多位；其中，91位外籍生將會安置在天母校區，採一人一室規劃。

蔡炳坤說，博愛校區是老舊宿舍，都是共用衛浴，不符防疫規定，且這幾天有學生發燒，確有安全的疑慮，因此，學校調查百餘位學生意願，返家者會用最嚴謹的態度，安排防疫巴士送回家。至於部分學生個別留校的需求，學校會盡最大的努力來輔導安置。

市府發言人陳智菡說，市府尊重大學自治，但已經有學生身體不適的狀況，校方有他的考量，會用防疫巴士送學生返家，降低感染風險。市長早上也有做裁示，希望校方盡快做妥適的安排，若有特殊狀況，學校把學生留在宿舍時，一定要做好一人一室的管控。