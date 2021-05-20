批民進黨＋基進黨傳假消息「打侯」　葉元之：希望警方快去查水表

▲葉元之。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情持續延燒，謠言跟著滿天飛，中央流行疫情指揮中心20日起每天上午加開「全國防疫會議」，重點內容包括駁斥假消息；然而，國民黨新北市議員葉元之透過臉書，反控民進黨為了「打侯」，結合基進黨大量散布假消息，試圖製造社會混亂，謀取政治利益。他質疑，「假消息，不用罰嗎？」

葉元之舉出兩項謠言，其一是以民進黨立委羅致政與前民進黨立委林靜儀為首，稱衛福部在北中南各有13家、8家、18家集中檢疫所，共4500間，台北市也有230間，只有新北市沒有，因此批評新北市長侯友宜爛；另個則是基進黨造謠高雄專責病房有2541床，新北市只有283床，也批侯友宜爛。

葉元之表示，事實是，集中檢疫所本來就是由中央統一徵用調度，新北市也有林口、烏來、萬里三處，也是交給中央，去年大陸包機回台就是送烏來，今年一月，侯友宜還曾將新北100間防疫旅館，提供給衛福部，讓中央做為集中檢疫所；後者則為，專責病房是各醫院提供，醫護人員一天的津貼一萬元，必須報衛福部核定，經費由中央支應。

葉元之批評，目前全國專責病房1600床左右，基進黨卻說高雄的量有2541床，比全國還多，是有把異度空間的量算進來嗎？正確的數字是，高雄的專責病房是260床，基進黨因為無知，把集中檢疫所及防疫旅館的床位全算進去，才有2541床。

葉元之再罵，民進黨防疫造成破口，不知檢討，卻在這時候造謠攻擊幫忙補洞的地方首長，打洞的人嫌補洞的人太慢，做賊喊捉賊，但造的謠漏洞百出，都不用功，希望警方快去查水表。

▼葉元之20日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）