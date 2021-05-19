iPhone全新概念機顛覆亮相！植入M1晶片、瀏海沒了

在今年蘋果春季發表會上登場的諸多商品中，首款搭載 M1 晶片、支援 5G 上網的新一代 iPad Pro，讓旗艦級的平板效能大幅提升，雖然截至目前台灣的確切上市日期尚未公布，但國外跑分網站 Geekbench 則率先揭露相關效能，顯示搭載 M1 iPad Pro 的速度較上一代快了至少 50%。而這也讓人不禁開始臆測，如果把 M1 晶片放到 iPhone 上，又會是什麼模樣呢？

設計師 Antonio De Rosa 提出了自己對 M1 iPhone 的概念想像：除了植入 M1 晶片以外，這個被稱作 iPhone M1 的概念機最大的亮點，是有著不對稱的外型，右上方多出一塊的空間放置著 Face ID 原深感測鏡頭和傳感器，以此解決現在評價兩極的 iPhone「瀏海」螢幕。

iPhone與iPhone的連結......是像以前電子雞的概念嗎？

iPhone M1 機身背蓋採用和目前 iPhone 12 Pro 系列相同的霧面質感玻璃材質，同時具備 4 主相機鏡頭組。

這樣的設計，不知道大家喜歡嗎？

Source / AntonioDeRosa

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