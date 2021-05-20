今年就爆1615確診！全台最後淨土「這6塊沒有變」　一張圖看分布

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增286例本土病例，全台「最後6淨土」仍守著。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，目前全台灣本島剩下南投縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、台東縣，6縣市仍維持0確診；外島澎湖縣、金門縣、連江縣，3縣市維持0確診。

指揮中心指出，今日新增之286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於今（2021）年5月1日至5月19日。居住縣市以新北市157例最多（以中和區40例為多），其次為台北市87例（以萬華區40例為多），桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。

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▲0520新增確診地圖。（圖／ETtoday）

▲0520全台確診總數地圖。（圖／ETtoday）

其中，萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計1615名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 754 人

台北市 613 人

基隆市 22 人

桃園市 99 人

新竹市 4 人

新竹縣 3 人

苗栗縣 1 人

台中市 9 人

彰化縣 64 人

雲林縣 2 人

台南市 2 人

高雄市 13 人

宜蘭縣 29 人