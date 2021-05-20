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新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

▲新垣結衣 星野源。（圖／翻攝自月薪嬌妻官方推特）

▲日本人氣女星新垣結衣傳出婚訊，閃嫁樂壇才子星野源。（圖／翻攝自月薪嬌妻官方推特）

記者邱晟軒／綜合報導

日本「國民老婆」新垣結衣昨（19）日無預警宣布和星野源閃電結婚，消息一出讓全球眾粉絲心碎。對此，有網友去手搖飲店買紅茶時，發現兩杯飲料上竟然暗藏老闆的「哀怨心聲」。貼文曝光後，立刻引起許多人的共鳴，「今天很多人都不能接受這件事」。

新垣結衣與星野源過去曾經攜手合作演出《月薪嬌妻》，兩人在戲中飾演一對弄假成真的夫妻，在戲劇殺青後兩人也多次有緋聞傳出。沒想到如今兩人正式宣布結為夫妻。

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就有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出兩杯紅茶的照片，只見照片中的2杯紅茶上頭，一杯標示著「原來月薪嬌妻是紀錄片」，另一杯則寫著「新垣結衣結婚，讓我靜一靜」。原PO笑稱，「看來老闆今天的怨念真的頗深的」。

▲有網友喝到了2杯「怨念紅茶」。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

▲這2杯紅茶「怨念」超深。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

兩杯「怨念紅茶」的照片曝光後，立刻引起許多網友紛紛留言，「老闆今晚一定很不好睡」、「老闆很難過～老婆嫁人了」、「看來老闆真的很難過」、「比悲傷更悲傷的故事」、「今天很多人都不能接受這件事」、「星野源打破了偉大成就，搶走了一億人的老婆」。

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