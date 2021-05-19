每次停電他家都出事！A組住戶險卡電梯　貼文釣出一堆苦主

▲民眾家中的編組明明是A組，每次停電還是都會中獎。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／柯振中報導

台灣5天內2度停電，引起民眾不滿，雖然台電出面滅火，依然無法阻擋輿論。一位民眾上網抱怨，明明上次公布的消息是「C、D組輪流停電」，但他家屬於A組，還是每次都中獎，且過了一段時間才收到通知，險些卡在電梯裡，讓他相當傻眼。

這位民眾在「爆怨2公社」提到，他家的停電組別是A組，但兩次停電事故發生時，都「優先被停電」，且每次都是超過5分鐘，才收到簡訊通知，效率讓人傻眼。

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民眾進一步說明，第一次停電時，他人在電梯裡，剛好跨出電梯門，突然無預警停電，第二次的狀況也差不多，差點就要受困，「什麼輪流停電 ？我A組也是被停電啊！」

▼明明家裡分組是A組，停電還是都中獎。（示意圖／記者周宸亘攝）



貼文在網路上引起熱議，也有許多苦主在下方哀號，「A組常常說停就停，根本沒在通知的」、「我家也是A結果最近兩次都被停」、「AB組就是隨時都會被停組」、「我是B，但我也2次都停到。」

事實上，依據台電的分組，A、B兩組為緊急限電編組，若發生突發事件，導致電力嚴重不足，會以A、B組為順序，進行緊急限電，時間約為每次50分鐘。