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ET民調／8成2支持「確診暴增縣市封城」　6成4對指揮中心有信心

▲ET民調中心公布新冠肺炎疫情發展追蹤調查結果▼。（圖／民調中心製）

記者郭琮淵、劉采筠／台北報導

一直是全球台灣防疫模範生的台灣，本週陷入了有史以來最嚴峻的防疫危機，短短八天本土案例已破千，且面臨感染原因不明以及多點爆發的危機。為了解民眾對於現階段疫情的態度如何？《ETtoday新聞雲》於2021年5月18日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,602份。

本次的問卷結果顯示，有82.4%民眾支持政府針對近日本土確診案例暴增的縣市實施封城以減少人員接觸；由於各縣市都出現了確診案例，有不少民眾認為開始擔心並懷疑自己感染，中央流行疫情指揮中心製作兩張圖表，提醒確診者與接觸者應注意事項，皆包含「多數確診個案症狀輕微，自行在家休養即可康復，應將醫療資源留給重症病患」等。調查結果顯示，高達七成（74.2%）民眾擔心因遵守中央流行疫情指揮中心「確診者應注意事項第一點」而延誤就醫或得不到醫療資源。

繼雙北進入三級警戒後，中央流行疫情指揮中心於5月19日下午2時召開例行記者會，宣布全國進入三級警戒。根據《ETtoday新聞雲》5月18日的調查顯示，有64.7%民眾表示對中央流行疫情指揮中心未來控制疫情擴散的能力有信心，34.1%民眾則表示沒有信心。▲ET民調中心公布新冠肺炎疫情發展追蹤調查結果▼。（圖／民調中心製）

新冠肺炎疫情近日變得非常嚴峻，雙北市自5月15日升級到第三級警戒。根據調查顯示，高達82.4%民眾支持政府針對近日本土確診案例暴增的縣市實施封城以減少人員接觸（非常支持56.3%、還算支持26.1%），而不支持者僅15.9%（不太支持9.4%、非常不支持6.5%）。▲ET民調中心公布新冠肺炎疫情發展追蹤調查結果▼。（圖／民調中心製）

針對中央流行疫情指揮中心5月16日公布的確診者應注意事項第一點「大部分的COVID-19感染者症狀輕微，休養後即可自行康復，為了將醫療資源留給重症患者，請您先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。」，調查發現，超過七成（74.2%）民眾擔心因此延誤就醫或得不到醫療資源（非常擔心43.7%、還算擔心30.5%）。

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儘管新冠肺炎疫情變得非常嚴峻，仍有64.7%民眾表示對中央流行疫情指揮中心未來控制疫情擴散的能力有信心（非常有信心32.8%、還算有信心31.9%）。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年5月18日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,602份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.45%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年4月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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