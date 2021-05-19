LIVE／本土增267例「新北129例最多」！　侯友宜召開記者會公布足跡

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布新增267本土案例，新北市新增129例，其中又以中和區最多26例。對此，新北市長侯友宜1440對外說明市府進一步應變作為，包括新北市增設3篩檢站，後天啟用集中檢疫中心等，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

指揮中心稍早表示，今日新增之267例本土個案為127例男性、140例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日／採檢日介於4月30日至5月18日，居住縣市分別為新北市129例（中和區26例為多）、台北市70例（萬華區31例為多）、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、台南市及新竹市各2例；新增縣市為台南市。

其中，萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。相關疫情調查持續進行中。

侯友宜上午於內部防疫會議時指出，將於永和耕莘醫院、新莊區部立樂生療養院、新北市立土城醫院成立3座快篩站，同時，新北市集中檢疫中心將於後天（21日）啟用，將可提供183間房，舒緩醫療壓力。

至於開檢站啟用時間，永和、樂生、土城篩檢站皆於今日下午14:00啟用，其中樂生09:00可上網預約，永和及土城13:00發號碼牌。除了快篩站，另有17家採檢醫院可提供民眾自費篩檢，分散人潮。

土城篩檢站

服務醫院：市立土城醫院

服務區域：土城、板橋、樹林

服務量能：每日300

永和篩檢站

服務醫院：永和耕莘醫院

服務區域：中和、永和、新店

服務量能：每日200

樂生篩檢站

服務醫院：部立樂生療養院

服務區域：新莊、三重、蘆洲

服務量能：每日100

新北市17家採檢醫院：

亞東紀念醫院

淡水馬偕紀念醫院

台北慈濟醫院

衛生福利部雙和醫院

新北市立聯合醫院

部立臺北醫院

耕莘醫院

輔仁大學附設醫院

恩主公醫院

汐止國泰綜合醫院

永和耕莘醫院

部立樂生療養院

台大金山分院

新泰醫院

樹林仁愛醫院

瑞芳礦工

新北市立土城醫院

▲侯友宜召開應變議會。（圖／新聞局提供）