3、2、1衝！苗栗通霄台1線27車集結競飆　吃19罰單警追玩命駕駛

▲苗栗縣通霄鎮台1線秋茂園附近，16日凌晨出現大批轎車競速飆車，警方以車追人查獲27輛車涉案，共開出19張罰單。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局通霄分局16日凌晨4時許接獲民眾報案，稱在台1線秋茂公園附近，有多部車輛集結競速，所轄通霄分局埔口派出所接獲勤務指揮中心通報後立即趕赴現場，車輛見巡邏車便往台1線往北方向駛離，警方以車追人，共查獲27輛車涉案，開出19張罰單並通知相關人等到案說明。

警方表示，16日凌晨4時13分接獲通報後，立即前往查看，到達時這些車輛見巡邏警車，當場鳥獸散，由台1線往北方向駛離。警方隨後調閱沿線監視器以車追人，經過濾相關人車計27輛車涉及本次車聚，其中涉及競駛違反刑法公共危險罪車輛計2輛，另違反道路交通管理處罰條例共17輛（違規停車1案、跨越2車道行駛4案、違規迴轉10案，危險駕駛2案），並將通知相關人員到案說明，並依法移送及舉發相關違規行為。

▲警方獲報後前往查看，這些競速車輛當場鳥獸散逃離台1線。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣警局呼籲，深夜時段聚集台1線駕車競駛，嚴重危害其他夜間駕駛人之用路安全，民眾切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全。

Her今天為象印品牌日, 多款小家電讓宅在家的生活更方便

►新竹120人婚宴違百人禁聚令！賓客被勸離秒打包 新人傻眼：毀了