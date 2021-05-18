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港專家：台灣疫情預計持續1、2個月　社區存在大量傳播鏈

▲▼港中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（圖／香港01，勿隨意使用）

▲香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌。（圖／香港01）

文／香港01

台灣爆發新冠肺炎疫情，17日新增333宗本土個案，確診數字連日增升引起各界關注。對於爆發趨勢會持續多久，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》採訪時稱，台灣社區現時存在大量傳播鏈，料疫情隨時會維持1、2個月，並認為台灣上月放寬機組人員的檢疫措施，最終造成防疫缺口。

許樹昌表示，台灣疫情爆發的時間長短，要視乎社交距離措施有多緊，但至少要幾個星期才可令疫情放緩。他以香港為例，政府曾宣布食肆及餐飲處所全日禁堂食，所有娛樂場所關閉，學校停課，公務員居家工作等，藉此減低社區人流。對於台灣現時實施學校停課，公務員彈性上班，他則認為居家工作會更好，因為要減低社區人流，特別是公共交通工具的人流。

對於台灣疫情何時完結，許樹昌直言疫情隨時會維持1、2個月，「（台灣）現在爆發的很嚴重，社區有好多傳播鏈，所以要看有關當局（措施）做得如何」，包括要將確診個案全部送到醫院或隔離中心，緊密接觸者全部做檢疫等，另可考慮借鑒香港及內地為緊密接觸者再進行第二次檢疫，否則疫情只會不斷爆發。

▼新北聯醫板橋院區急診室外快篩站 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

台灣上月放寬機組人員檢疫措施，由原本「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天），調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天），即有關人士只需居家檢疫3天即可正常上班，疑因此造成防疫缺口，出現華航機師群組。

對此，許樹昌直指「這個（措施）就是出事了」。他表示，台灣對旅客的檢疫做得好，但對機組人員的檢疫措施太過放鬆；相比於台灣，港府在機組人員檢疫方面更為嚴謹，從去年7月起對所有機組人員及船員進行強檢，並要求曾逗留極高風險、甚高風險及高風險地區的機組人員自我隔離21天，「嚴謹到國泰直情喺到翳政府放鬆啲，但都喺企硬」。他認為，機組人員經常會到訪一些高危地區，可以無徵狀將病毒帶入社區，因此台灣應該收緊機組人員的檢疫措施。

除了台灣，遼寧、安徽兩省近日都爆發疫情，但三地均未達到疫苗屏障的水平。針對民眾接種疫苗是否一勞永逸的辦法，許樹昌指出，中長線一定要靠疫苗建立免疫屏障，但是否一勞永逸就要視乎變種病毒會否繼續出現以及滲透各地的社區。

▼國軍化學兵在台北車站周圍展開消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲抑制新冠肺炎疫情擴散，國軍化學兵協助消毒台北車站站前等交通要站。（圖／記者林敬旻攝）

他舉例，從以色列、英國、英國等地的數據顯示，即使民眾只接種了第一針疫苗，但各地的確診個案已大大急跌，因此接種疫苗確實可以控制疫情，相對地接種率低則會對抗疫非常不利。他又指，台灣爆發疫情同樣與疫苗接種率低有關，因此本次疫情是一個警示，「不要等到大爆發才去搶打針」。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前在微博發文稱，只要根據疫情採取嚴格的社交距離限制，加大檢測和人員流動追蹤，控制疫情只是時間問題。

許樹昌指出，香港第四波疫情正是採用上述防疫策略，只要加大檢測量，社交距離措施做得嚴格，大爆發機會就相對減低，同時亦依賴市民的防疫措施做得好，包括習慣戴口罩、勤洗手，才令疫情逐漸放緩。

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