駕駛中後排怪客勒殺！　計程車司機慘遭「皮帶鎖喉」無法呼吸

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記者鄭思楠／綜合報導

到底是多大仇！陝西延安的一名計程車司機差點被車上的一名乘客用皮帶勒死。事後，司機卻回應，用皮帶勒自己的老人和自己認識，而且兩人還是一個村莊的。按理說，想殺害自己，司機應該非常氣憤，不會輕易原諒才對，但是事後司機卻表示，自己不會追究老人的責任。那麼，到底發生了什麼呢？

▲乘客開始解皮帶。（圖／翻攝自沸點新聞）

據《沸點新聞》報導，據車上的監視器畫面顯示，當天老人乘坐計程車，坐在司機的後邊位置，旁邊還有一女子。車子正在行駛，不知道什麼原因，老人突然從腰上解下自己的皮帶，接著竟然將解下來的皮帶直接套在了司機的脖子上使勁向後拉。

▲乘客勒殺計程車司機。（圖／翻攝自沸點新聞）

幸虧，司機年輕力壯，反應很快，感覺被勒，立刻用力拉扯皮帶，將皮帶從頭上卸了下來，然後緊急踩剎車停車，成功逃生。最後，皮帶被套在了駕駛座靠背上。

隨後，司機下車氣憤打開後座車門，將車上的老人連踹幾腳。奇怪的是，當時車上的女子親眼目睹了這一幕，但是卻並沒有對身旁的老人進行勸阻。

事後，警方出面調解後了解到，該乘客和司機曾經是合作關係，但不清楚男子為什麼會有這種舉動，並且司機主動要求警方不追求男子的責任。