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社會 社會焦點 保障人權

五股獅子王傳染19人　其中5人因「同車」擠狹小空間全確診

▲▼確診獅子會前會長曾到過晶華亭餐廳。（圖／記者陳雕文攝）

▲獅子會前會長到晶華亭餐廳用餐時順路搭載他的獅友因同車確診。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳豐德／新北報導

一人染疫傳染給給19人的五股前獅子會長，有消息傳傳出其中5人都是因為跟前會長搭乘同一台車，處在同一個狹窄的密閉空間內才會確診，其中1人是4日搭載前會長去餐廳時確診，另外4人則是7日同車去板橋參加公祭時，處在同車事後又續攤飲酒才會被傳染。

案1203五股獅子會前會長關接觸群聚案公共場所活動史中，其20名相關人員短短6天內跨足縣市包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市，而地點多達36處，其中還有幾處不明仍在調查當中。其中5月4日至新莊晶華亭、6日至大風車婚宴會館最為嚴重，在場人員全遭匡列隔離。

根據《聯合報》報導，前會長傳染的對象中有5人都曾因同車被傳染，其中4日的聚餐時一名獅友順路開車搭載他到晶華亭不慎確診；另外7日前會長又跟另4名朋友搭車前往板橋殯儀館參加公祭，回來後還去飲酒，後來4名友人也全部確診。

新北市衛生局表示，確診者足跡等相關資訊一切依疫情指揮中心公布為主。

前會長相關接觸者完整足跡如下，5/4晚間前往新莊區晶華亭餐廳、萬華區某茶藝館；5/6前蘆洲來來按摩店、三重區某家庭理髮店、三重區大風車婚宴會館；5/7前往福壽街及中原路口菜市場、新莊區楊老爹肉圓、大安區SOGO復興館；5/8前往三重力行市場、新莊區楊老爹肉圓、泰成路2段菘賓餐廳、蘆洲區阿秋越南美食、林口三井Outlet、三重區某熱炒店、信義區醐同燒肉、國父紀念館、台北地下街、桃園蘆竹方記三杯滷味、蘆洲區海霸王餐廳。

5/9基隆八斗子釣魚、五股區成泰里守望相助活動中心、市民大道某卡拉OK、新莊區好市多、新竹縣峨眉鄉二泉湖畔咖分、新店區下城老地方餐酒館、新竹城隍廟、士林區天母銀座日市料理、三重區尚井日式涮涮鍋、蘆洲人从乑牛排館、桃園區松風日本料理；5/10前往好市多北投店、新北石門區英芳飯店海鮮餐廳、桃園區茶自點、蘆洲區泰式按摩店、淡水區康舒工程、蘆洲區孫東寶牛排館。

36處足跡中，又以新莊和北投二家好市多、林口三井Outlet和台北地下街等4處的人流更是令人擔憂。

連我阿嬤用了都會發光

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