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林靜儀分析「4／6平行傳播鏈」不可能　獅子案收尾、萬華群聚擴散

▲▼萬華茶室防疫消毒 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林靜儀分析，現在最大的隱憂是疫情在萬華擴散。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣追蹤疫情破口來源，一度傳出最早的的個案可能在「4月6日前就發病」，對此林靜儀醫師分析表示，「不可能」，最有可能的順序，應該還是「諾富特群聚」→「萬華群聚」→「獅子會群聚」，目前「獅子會群聚」已經在收尾，但麻煩的是「萬華群聚」正在擴散。

林靜儀引述今天指揮中心的說明，發言人莊人祥在17日更正，該病患是在4/6就有上呼吸道症狀，但拖了很久，後來參考PCR與Ct值做了修正，推測發病日應為5/14，並非一開始公布的4/6。

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▲▼ 獅子會群聚事件11本土病例（圖／曾梓倩製）

▲獅子會群聚事件已經在收尾，但是現在疫情擴散的關鍵點就出在萬華。（圖／曾梓倩製）

林靜儀引述彰化衛生局說法，先從彰化的群聚來看病毒擴散速度，「彰化縣衛生局指出，葡萄家族群聚案的開端是爸爸與媽媽5月6日到台北市萬華，媽媽與大女兒5月9日出現身體不適，並在5月13日確診，媽媽確診時Ct值為11.65，病毒量相當高，因此研判應是在萬華交貨時染疫且幾天內發病。之後爸爸、大兒子、大媳婦、二兒子及女婿也都採檢確診，外孫則是在今上午確診。」

林靜儀認為，彰化群聚案有三場聚餐與喜宴甚至刮痧，就在一週內造成群聚14人感染，證明這個病毒強烈到傳染力；如果有某個案 「4/6前就有感染」卻因為有「4/30去萬華玩」收到細胞簡訊確診，那4/6-4/30整整二週，這個人是怎麼躲的，可以完全不造成旁邊親友感染（甚至親友都沒有症狀）？

林靜儀進一步分析，再看之前就提出的病毒DNA序列，機師旅館案、萬華和羅東這幾個群聚的，病毒序列相同，以RNA病毒容易突變的特性，若社區「早就有傳染好幾輪」，那DNA序列會出現差異。

▲▼0517指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

▲張上淳已經定調，不是平行感染事件，是一條傳播鏈擴大。（圖／疫情指揮中心提供）

林靜儀表示，最後看這些群聚的幾個指標個案ct值，ct值越高，表示病毒濃度較低，反之ct值低，通常顯示感染初期，病毒量高。以資料來看，諾富特群聚個案的ct值有到26-35，而萬華茶藝館16-25，而獅子會前會長ct值18。還是比較符合諾富特群聚→萬華群聚→獅子會群聚的途徑，而獅子會群聚接觸者比較容易匡列，目前看來已經收尾，比較糟的是萬華群聚往外擴散了。

林靜儀說，張上淳教授今天也定調，同一病毒株、不是平行感染 ，「現為一條傳播鏈社區大群聚」。

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