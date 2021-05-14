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防疫也要親熱！她搭車見1幕嚇歪「全是細菌」：戀愛真的會降低智商

▲疫情緊張，民眾出門緊戴口罩。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土群聚感染大爆發，民眾出門在外將口罩戴好戴滿，一刻都不敢鬆懈，但有網友發現，搭大眾交通運輸工具的時候，很多對小情侶按耐不住愛意，直接隔著口罩親吻，讓她覺得很誇張，「口罩很髒欸，上面都細菌」，光是想像就覺得很可怕，「瞳孔都要翻到後腦勺」。沒想到網友卻歪樓笑說「妳是不是單身？」

一名女網友在Dcrad上發文，搭持大眾交通運工具時，看到許多小情侶都會摟摟抱抱，即使戴著口罩也不忘親熱，增進彼此的感情，但此景卻讓原PO很傻眼，已經看到5、6對情侶這樣做，而且大眾運輸工具環境這麼髒，每天有許多人進進出出，摸來摸去，「甚至細菌都在口罩上面，還敢親來親去」。

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原PO表示，如果想要親熱可以在家中享受，不需要在公眾場合下卿卿我我，「你怎麼不在家親到爽再出門，或是去旅館租個1天的時間，做一些你們想做的事情？難怪很多人說交往會降低智商，但是不這麼離譜吧」，還表示自己都要被閃瞎了。

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

貼文一出，沒想到網友們全歪樓留言「妳是不是單身？」看到有人放閃就很厭惡。對此，原PO也回應「我不是單身」，跟男友是跨國遠距離戀愛，對於隔著口罩親親的舉動很不解，「口罩很髒欸，上面都細菌，不然幹嘛戴口罩，就是因為細菌或是病毒不要感染到我們」。

就有網友解答，隔著口罩接吻的心情，「就是兩個人都戴著口罩，有時候氣氛一來，看了對方覺得可愛就想親一下，不是真的要親，大家都知道隔著口罩生理上無感，但心裡上有感阿」。其他網友們則表示，「只有我覺得戴著口罩是親心酸的嗎，又沒有很薄」、「親嘴的話外層跟外層碰應該還好啦，不要戴著口罩去親別人的眼睛或額頭就好」。

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