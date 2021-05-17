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基隆再增6確診累計10人！　廟口夜市管委會宣布自主停業一周

▲基隆廟口夜市。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆廟口夜市17日至23日宣布自主暫停營業。（圖／記者彭懷玉攝）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

國內疫情相當嚴峻，台灣17日新增333名本土案例，其中基隆6例，累計共有10名確診病患，隨著疫情持續攀升，台灣本島目前僅剩基隆維持二級警戒，但等同三級警戒。基隆市政府雖未強制廟口夜市必須關閉，可是16日廟口夜市管理委員會宣布，將自17日起至23日止，自主停業一周。

台灣本土病例連三天破百！17日共新增333例本土案例，基隆市因鄰近雙北市，累積至17日共新增10明確診病患，疫情衝擊之下也讓廟口夜市受到相當程度的衝擊。雙北市15日宣布升級為「三級警戒」區域後，基隆雖未跟進，但強調「等同三級警戒」，政府雖未強迫夜市關閉，廟口夜市管委會則是在16日宣布，為配合政府防疫、清潔環境及消毒，廟口夜市將自17日起，自主停業一周，預計24日下午恢復正常營業。

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愛四路夜市管理委員會表示，管委會討論後，決定配合配合政府防疫、清潔環境及消毒，17日至23日自主停業一周，預計24日下午恢復正常營業。一名夜市攤販無奈說，由於疫情影響，幾乎沒人願意出門，生意掉了6、7成，周末也幾乎沒有什麼遊客，也只能先配合停業了。

針對夜市自主暫停營業，林右昌市長除了表達感謝之意外，也表示會請環保局盡力配合業者，進行相關的清潔與消毒工作，同時宣布全市即刻起不論室內或戶外均強制配戴口罩，拒不配合者將依傳染病防治法處罰3000至1萬5000元。林右昌也再度向民眾喊話，希望民眾盡量配合政府防疫措施，避免不必要的外出，確實做好戴口罩、勤洗手等自身防疫工作。

▲▼基隆愛四路夜市暫停營業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆廟口夜市17日至23日宣布自主暫停營業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆愛四路夜市暫停營業。（圖／記者郭世賢翻攝）

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