雙北停課跑「阿公阿嬤家」！ 　美女律師PO文拜託：請躲在家

▲雙北17日宣布高中國中以下學生停課，讓不少家長相當頭大。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

本土疫情拉警報，雙北市今（17）日宣布高中國中以下學生停課，但因尚未停班，不少阿公阿嬤再度出動幫顧孫。美女律師李怡貞對此呼籲，家長可請防疫照顧假照顧孩子，但千萬記得小孩若停課就盡量待在家中，別再搭乘大眾運輸跨縣市返鄉找阿公阿嬤。



時常在臉書分享執業心得的李怡貞表示，雙北高中小學以下停課，家長一定很擔心慌張，但一定能向公司請「防疫照顧假」，這是為了防疫應變的特別措施，而不是公假性質，雇主應配合准予符合條件者，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資。

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▲▼新北市國小停課。（圖／記者姜國輝攝）



她解釋，為避免「12歲以下」學童無人照顧，以及如有就讀高級中等（含高中、高職、五專、一、二、三年級）或國民中學而「持有身心障礙證明」之子女，有照顧需求，或是就讀短期補習班、幼兒園及兒童照顧服務中心等教育機構，幼童比照高級中等以下學校規定停課者，或家長自主替幼兒請假，而產生照顧子女需求者，家長其中一人可向雇主申請防疫照顧假。由於防疫照顧假大多不支薪，除申請防疫照顧假外，勞工亦得依現行各類人員所適用之請假規定以事假(或家庭照顧假)、休假或加班補休辦理。各事業單位對所屬人員依前開規定所申請之各項假別，均應予准假，且不得影響考績或為其他不利處分。



李怡貞指出，現在勞雇關係是需要互相體諒的時候，老闆被疫情影響沒錢賺，就沒錢發薪水，恐怕將休假到永遠，所以現在正是「用掉特休的好時機」，「也請老闆多多照顧員工的需求，不要刁難請假，萬一有確診者進入公司，根本就都停擺了。」她也呼籲，小朋友停課後請回家，不要搭乘交通工具去其他縣市返鄉找阿公阿嬤，避免疫情擴大，請大家躲在家，「一起加油，一切都會變好的。」