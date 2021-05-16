不甩防疫規定！刺青男帶「半把槍」聚餐　酒後與友互K遭警壓制

▲警方見現場民眾情緒激動，經勸導不聽立即噴灑辣椒水逮捕，為防疫還注意戴上口罩。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

為預防新冠肺炎疫情擴散，新北市政府15日宣布進入三級防疫警戒，要求停止室内5人、室外10人以上聚會，但板橋區16日有一群男子不甩防疫規定，6人凌晨2時許群聚熱炒店飲酒吃飯，席間有2人酒醉起衝突，拿起酒瓶一陣互K。警方獲報迅速到場，立即將雙方隔開，同時協助傷者送醫，經現場採證，發現一把剩「下槍身」的手槍及7發子彈，全案將依槍砲、傷害、妨害秩序等罪偵辦。

▲蔡男（上）、羅男（下）等6人不甩新北三級防疫規定，凌晨聚餐還酒後爆發衝突，警方在現場找到剩下槍身的手槍。（圖／記者游宗樺攝）

根據新北市政府公布的防疫指引，餐廳、小吃店若無法落實實名制、社交距離及梅花座，建議一率改成外帶，且需停止室內5人以上的集會，但羅姓男子（31歲）等6人不但不甩此一規定，還酒後爆發激烈衝突。羅男在與蔡男（38歲）酒席聊天時，蔡男嗆說自己帶槍，引起對方不滿，2人一言不合大打出手，旁人見狀出手勸架，混亂間羅男、陳男（25歲）遭酒瓶、椅子砸中掛彩。

店家見狀趕緊報警，轄區警方獲報迅速趕抵，發現現場民眾酒後情緒激動，立即勸說雙方冷靜並戴上口罩，不要多做言語激化衝突，但羅男等人情緒依然亢奮，警方只好動用辣椒水，將3人壓制在地，並將傷者送醫治療，在場叫囂的陳男（35歲）也被帶回偵辦，警方將循線通知其餘的許男（30歲）、邱男（25歲）到案說明。

▲警方到場採證，現場地面一片混亂。（圖／記者游宗樺攝）

警方經現場採證，找到一把剩下下槍身的手槍，滑套部分則不見蹤影，另外還有7顆未擊發的子彈，經詢問後，蔡男承認槍枝是他擁有，全案訊後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例、傷害罪及妨害秩序罪嫌移請新北地檢偵辦。

▲警方在現場找到剩餘下槍身的手槍。（圖／記者游宗樺翻攝）