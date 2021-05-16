碰！板橋凌晨驚傳爆炸聲　2層樓高火舌燒爛「整排機車」

▲板橋凌晨發生火燒機車火警，4輛機車遭燒燬，12輛機車被高溫波及燒熔。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區16日凌晨3時許，南雅西路二段259巷發生一起機車火警，4輛機車遭大火吞噬，警消到場發現火勢猛烈，立即拉水線灌救，並救出一旁民宅內的4名民眾，所幸均無人傷亡。警消初步統計，有4輛機車遭燒燬，12輛機車則遭高溫波及，車尾燒熔，確切起火原因有待火場調查釐清。

▲4輛機車遭大火燒剩焦黑支架，另外有多輛機車尾部遭高溫燒熔。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，當時有4輛機車陷入火海，猛烈火舌竄升約2層樓高，高溫使得附近機車尾部燒熔，塑膠車殼、後置物箱融化。由於現場緊鄰民宅，警消不敢大意，立即布設水線射水，火勢迅速被控制、撲滅，但起火的4輛機車都被燒成廢鐵，只剩焦黑車身支架。

附近民眾表示，事發前有聽到「碰！」一聲，隨後就有火光從機車那邊竄出，火勢迅速燃燒，附近的人看到後紛紛拿起滅火器，朝著起火機車方向狂噴，同時間有人拿手機協助報警。由於起火當下並沒有聽到任何爭吵聲，並不知道起火原因。

▲警消救出民宅內4人，所幸僅吸入些微濃煙並無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

新板分隊小隊長吳金達表示，警消於凌晨3時21分獲報，到場發現民眾已經使用滅火器進行初步滅火，但火舌竄升約2層樓高，火勢仍然猛烈，於是立即拉水線射水，同時派員入屋，救出民宅內4名民眾，所幸僅為吸入濃煙並無生命危險，經研判不需送醫。警消已在現場採證，以釐清確切起火原因。