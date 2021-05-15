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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／雙北防疫升至三級警戒　蘇貞昌親赴指揮中心視察

▲▼蘇貞昌視察疫情指揮中心,與防疫指揮官陳時中不時交談。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心。（資料照／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中15日宣布，昨天單日本土病例新增180例、境外移入5例，包括台北市89人、新北市75人，雙北市即日起至28日升級第三級警戒。對此，行政院長蘇貞昌下午將親赴中央流行疫情指揮中心視察，並於會後接受媒體訪問，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

新冠肺炎疫情升溫，國內本土病例不斷增加，行政院長蘇貞昌15日上午緊急召開記者會，政委兼發言人羅秉成、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、交通部長王國材、教育部長潘文忠等人皆出席。

蘇貞昌表示，昨天新的本土確診人數高達180人，為了保護全體國人同胞，政府必須依傳染病防治法，對新的狀況作出更強的規範，籲請國人同胞共同遵守幫忙，保護自己、家人、社會與國家。

陳時中也宣布，台北市、新北市今天起至5月28日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動。其他縣市仍維持二級，但不分地區全體國人外出時需全程戴口罩。

對此，行政院新聞傳播處稍早發出通知，表示蘇貞昌將於15日下午3時55分視察中央流行疫情指揮中心，並於會後接受哪體聯訪，出席指揮中心會議時則不開放採訪，配合防疫措施，請媒體朋友佩戴口罩。

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