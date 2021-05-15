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南、北口味不一樣！必勝客打造「粽子比薩」　XO醬炒糯米超涮嘴

▲▼必勝客首創地區限定「北皇粽比薩」、「南霸粽比薩」。（圖／記者蕭筠攝）

▲必勝客首推地區限定北部、南部粽比薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節又要來戰南北粽，無論是先把糯米炒過的「北部粽」或是生糯米直接蒸熟的「南部粽」，可是都擁有一票忠心擁護者。而這次人氣連鎖比薩品牌「必勝客」就打造地區限定的「北皇粽比薩」、「南霸粽比薩」，特別的是餅皮竟搭配罪惡「XO醬一口粽」，每口都能吃到XO醬拌炒糯米的濃郁海味，即日起至6月14日限時、限區開賣，數量有限、售完為止。

▲▼必勝客首創地區限定「北皇粽比薩」、「南霸粽比薩」。（圖／業者提供）

▲餅皮裡頭竟然是XO醬炒糯米。

端午節就改吃粽子比薩！必勝客「HOT台味」系列今年搶搭端午南北粽話題，特意推出地區限定的「北皇粽比薩」、「南霸粽比薩」，2款都能吃到粽子的經典靈魂，包括滷五花肉、花生、栗子、紅蔥頭及鮮香蝦米等通通一次滿足。其中，「北皇粽比薩」更保留香炒糯米的顆粒口感，還加進北部專屬餡料金沙鹹蛋黃、魷魚乾，再淋上涮嘴金蘭甜辣醬，完全還原北部粽風味。

而「南霸粽比薩」則以軟Q綿密糯米為底，搭配南部專屬香菇、豆干餡料，再淋上懷舊金蘭醬油膏，打造南部人最熟悉的滋味，且2款比薩外圈更搭配12顆獨特「XO醬一口粽餅皮」，每一口都吃得到罪惡XO醬香辣又開胃的濃濃海味。北皇粽比薩限定在苗栗以北、宜蘭、花蓮、台東及台中市部分地區販售，南霸粽比薩則在南投、彰化以南及台中市其他地區販售，限時、限量開賣至6月14止。

▲▼麥當勞推全新期間限定「辣燻鷄肉長堡」。（圖／業者提供）

▲麥當勞推全新期間限定「辣燻鷄肉長堡」。

另，麥當勞近日也推出全新「辣燻鷄肉長堡」，選用整塊雞胸肉以櫸木煙燻慢烤入味，接著切片後淋上美國紐奧良特有風味辣醬，辣醬可是結合了紅椒、大蒜、洋蔥、甜椒等香氣，並搭配新鮮生菜，再包進長型芝麻麵包當中，大口咬下可是能感受到濃厚的美式煙燻滋味，口感清爽又開胃，只賣到6月8日或售完為止，漢堡控把握機會開吃。

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