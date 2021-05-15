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515國際家庭日　全球首座「用愛陪伴博物館」上線　展品看似日常卻藏滿洋蔥　一碗麵為病童找回勇氣

▲▼ 國際家庭日,麥當勞叔叔之家,遠地就醫病童家庭,陪伴博物館,麥麥熊。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲世界首座用愛陪伴博物館上線，每一樣展品都充滿感人故事。（圖／麥當勞叔叔之家提供，下同）

生活中心／綜合報導

家庭，是所有人心目中最強大的支柱，更是心靈的避風港。聯合國自1994年起公布5月15日為「國際家庭日」，呼籲關注家庭的重要性與需求，許多公益團體也年年響應、共襄盛舉。構成家庭最重要的要素就是「愛」與「陪伴」，在忙碌的日常生活之餘，我們無不盡力安排時間陪伴家人，但這樣的陪伴對於需要跨縣市北上遠地就醫的病童家庭來說，卻因家人被打散而彌足珍貴。

麥當勞叔叔之家慈善基金會響應國際家庭日，打造了全球首座線上「用愛陪伴博物館」，將愛與陪伴具體化，每個看似日常平凡的展物，背後卻藏有動人的故事，藉此讓大眾感受到「陪伴」的力量，邀集眾人之力，一起來用愛陪伴遠地就醫孩子與家庭。

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▲▼國際家庭日,麥當勞叔叔之家,遠地就醫病童家庭,陪伴博物館,麥麥熊。（圖／翻攝自網站）

▲進入用愛陪伴博物館，展品看似平常，卻展現了滿滿的愛與陪伴的力量。

一碗熱騰騰的麵，讓全家人找回失去的勇氣

▲▼ 國際家庭日,麥當勞叔叔之家,遠地就醫病童家庭,陪伴博物館,麥麥熊。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲從彰化北上治療腦瘤的小臻，一家人一起入住麥當勞叔叔之家，每天的晚餐時間，療癒了整日疲憊，更找回了勇氣。

小臻從幼稚園就開始與腦瘤對抗，為了動手術，全家人陪著小臻從彰化上台北，但腦瘤歷經開顱手術、化療，需要長時間的治療，還要同時照顧小臻未滿兩個月的弟弟，小臻媽媽說：「我決定再怎麼辛苦也要一家人在一起。」也因為麥當勞叔叔之家提供的免費住宿與關懷服務，讓小臻一家人在這艱難的121天中有了避風港。

全家一起來到台北，再加上醫院奔波的疲憊，讓小臻一家人身心俱疲，但只要在彼此身邊，一切似乎就沒有那麼難。回顧那段日子，小臻媽媽既感慨、也感謝：「我在醫院與麥當勞叔叔之家奔波，沒什麼時間好好坐下來吃一頓飯！整天的疲憊，回到麥當勞叔叔之家，遇上志工主廚日時，就有滿桌熱騰騰的飯菜可以吃，讓人好有家的感覺！」而麥當勞叔叔之家的廚房，也讓小臻媽媽可以為小臻煮一碗熱騰騰的麵，撫慰小臻想家的心情，每每覺得快要撐不下去了，只要嚐到媽媽的手藝，就能繼續堅持下去，這一碗麵，是家的味道，療癒了全家人的疲憊，更讓他們找回勇氣。

一盞檯燈，溫暖照亮鋼鐵爸爸與勇敢媽媽

▲▼國際家庭日,麥當勞叔叔之家,遠地就醫病童家庭,陪伴博物館,麥麥熊。（圖／翻攝自網站）

▲彥彥因罕病北上治療，媽媽帶著他入住麥當勞叔叔之家。

彥彥在五個月大時發現罹患罕病，讓他動作發展遲緩、肌肉張力低下，在醫生的建議下，從嘉義轉診到台北，彥彥的爸爸媽媽雖然茫然焦心，卻也始終如一、堅定地陪伴著彥彥，為了給彥彥更好的照顧，彥彥媽媽辭去工作專心照料，彥彥爸爸則一肩扛起家計，北上手術期間媽媽帶著彥彥入住麥當勞叔叔之家，爸爸也是一休假就上台北陪伴家人。

對彥彥媽媽來說，在台北沒有親人可依靠，麥當勞叔叔之家就像是心靈的依靠．彥彥媽媽說：「整天待在醫院，看著醫院的日光燈、聽著儀器的聲音，讓人緊繃而茫然，每天晚上回到麥當勞叔叔之家，打開房間的門，看到那盞亮著溫暖黃光的檯燈，我知道，接下來，我可以全然好好休息了！」這裡讓彥彥媽媽有了「回家」的感覺，能夠做好補給再出發，而彥彥經歷手術之後，動作的恢復也慢慢的出來了，讓爸爸媽媽都感到驚喜而安慰。

最強大的後盾、最有力的陪伴

台灣每年約有22萬人次的孩童因為癌症、心臟病及罕見疾病等，而有遠地就醫的潛在需求。位於台北的麥當勞叔叔之家，提供免費住宿關懷服務，每年服務超過15,000人次，八成入住家庭來自於台中以南及東部地區，成為遠地就醫病童家庭出門在外的家．5月15日國際家庭日前夕，透過線上博物館的展出與集體創作，提出「用愛陪伴 就是家」的信念：家不只是一間有形的屋子，只要有家人愛的陪伴，任何地方就是溫暖的家；也邀集眾人用愛陪伴，一起為這趟艱辛的遠地就醫路給予陪伴力量。

每個入住在麥當勞叔叔之家的孩子，會收到一份打氣禮物，是由基金會志工媽媽親手縫製8小時的「麥麥熊」，作為陪伴孩子入睡、前往醫院治療時的好朋友。

▲▼ 國際家庭日,麥當勞叔叔之家,遠地就醫病童家庭,陪伴博物館,麥麥熊。（圖／麥當勞叔叔之家提供）

▲志工媽媽手工縫製的麥麥熊，是陪伴病童的好朋友。

即日起，進入「用愛陪伴博物館」，除了瞭解各個展品的故事，還能打造出富有個人特色的麥麥熊、並獲得專屬編號，將想對遠地就醫病童家庭說的打氣與鼓勵寫在上面，每一個無形的、暖心的陪伴，都化成「打氣麥麥熊」，能為遠地就醫病童家庭帶來陪伴的力量。活動至今已有十多位網紅響應，知名球星田壘、演員郭書瑤、男星竇智孔也都紛紛加入「用愛陪伴」的行列，回憶起自己人生中覺得撐不下去，需要人陪伴的日子而響應。

了解更多「用愛陪伴博物館」的故事 : https://skyurl.cc/zSRE1ez 

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