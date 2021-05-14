粉紅貨卡讓人好奇探頭…「超胸」女工下車！民眾驚呼：外套快撐破

記者陳雕文／新北報導

一輛粉紅色貨卡經常出現在新北市中和、土城等區，不少民眾在路上或是加油站看到，好奇是誰開這麼萌的貨卡。【ETtoday新聞雲】記者找到這位女駕駛，原來她是一名板模搬運工，開6.5噸的貨卡架式十足，儘管戴上口罩又把自己包緊緊，但仍擋不住其高顏值與傲人雙峰，外套都快撐破。

▲王欣儀擁有傲人上圍，外套都快被撐破。（圖／記者陳雕文攝）

這名板模搬運工叫王欣儀，擁有36F的傲人上圍，過去曾是幼教老師，後來因為丈夫都在工地打拼，她希望能幫忙，毅然決然進入工地。由於外型出眾，為了避免大家的「注目禮」，王欣儀總是把口罩戴好戴滿，且不管氣溫高低，一定會穿外套。王欣儀笑著說，除了想低調，另一方面是不想直接曬到太陽，其實穿著外套反而不會覺得那麼熱。

▲搬運板模到運送全由王欣儀一手包辦，而她送的最遠工地是在新竹。（圖／王欣儀授權提供）

●從幼教跨界到工地的挫折

撇開注目禮，一開始最讓王欣儀頭大的是「車輪」，她說，「那亮粉色貨卡是我自己買的，當初就是駕駛技巧有待磨練，所以開起來都怕怕，也常因為工地的路面常有銳利物或是窟窿、大洞導致車輪爆胎，最高紀錄是一個禮拜爆3次胎，每顆胎至少都要3、4千！」

▲▼除了工作，王欣儀仍保有運動習慣，到健身房噴汗保持好身材，讓人看不出她已經42歲，並且是4個孩子的媽，儼然是名「美魔女」。（上圖／記者陳雕文攝、下圖／王欣儀授權提供）

●北台灣都是她的兜風區

王欣儀分享，搬運板模到運送全由她一手包辦，送去最遠的工地是在新竹，因此新竹以北都有機會看到粉紅貨卡的身影。

由於深愛Hello Kitty，因此王欣儀13年前就把貨卡改成粉紅色（當然，行照上顏色有變更），王欣儀說，「沒想到會引起大家關注，甚至還在臉書社團被討論，謝謝大家看到我的貨卡會覺得療癒」。

哈根達斯限定組合優惠價

▼民眾拍下貨卡PO上網，網友紛紛留言，「我也有看過這台！好療癒」。（圖／翻攝自臉書【我是中和人】）