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台東環保局將舉辦兩梯次「永安夏令營」　17日起開放報名限額54名

▲ 台東環保局將舉辦兩梯次「永安夏令營」17日起開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 台東環保局將舉辦兩梯次「永安夏令營」17日起開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局將於今年7月5及19日各舉辦一梯次「Fun暑假環營逗陣來台東」夏令營活動，將串聯永安自然學校等場所，活動內容包含探訪玉龍泉等，兼具環境教育及土地關懷，於本月17日(星期一)9點起開放報名，對象限各縣市升國小五、六年級的學生，每人限定報名一梯次，每場限額27名，每梯次保障原住民族3位及一般生24位，活動報名請參閱台東縣環境教育資訊網站(http：//www.taitung.url.tw/)，歡迎家長趕快來替小朋友來報名參加！

縣長饒慶鈴表示，從小深耕環境觀念是推動環境教育中最重要的一環，好的種子能為未來健壯的大樹提供滿滿的能量，台東有很多很棒且獲得認證的環教場域，今年我們特別邀請3位環境認證講師帶領學童親身體驗環教場域及教案，兩天一夜的規劃讓國小五、六年級同學可以自主學習的好契機，在團體活動中發自內心地去關懷自然、尊重生命以及培養對環境的敏感度。

環保局說明，暑期環境教育營隊活動串聯永安自然學校、麗園有機生態農場、武陵綠色隧道、新元昌紅茶產業文化館等場所，並搭配入住環保旅店，活動內容包含探訪玉龍泉、採摘有機水果、利用在地野菜做料理、採茶體驗及營火晚會等等，透過各項的觀察體驗，培養學童愛護環境、珍惜土地的新種子。詳請可洽專線：089-231739陳先生，更多最新的活動資訊可在台東縣環境教育資訊網站閱覽。

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