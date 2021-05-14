這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

記者周亭瑋／綜合報導

國內今狂增29例本土個案，除了獅子會、萬華群聚等，更有7例感染源待調查；對此，前台大感染科醫師林氏璧憂心表示，未來幾天至關重要，且看起來不太樂觀，他也提出3大觀察重點，直言「病毒基因定序、傳統疫調，可能會越來越不重要了。」

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

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疫情指揮中心今（14）日公布，本土共增加29例，有4人無症狀，其中獅子會相關群聚多5例，累積至25例；萬華群聚則多出16例，累積到23例；宜蘭遊藝場則多1例，共累積9例，剩下7例感染源仍在調查中。

林氏璧認為，感染源調查中的這7例是重點，「我的感覺是社區現在就是多點開花了，病毒生根進入社區的機率繼續增加，要靠圍堵的方式控制下來，清零的機率越來越低，疫情會進入完全不同的階段，要有這樣的思想準備才行。」

▲台北地下街消毒。（圖／台北地下街合作社提供）

他表示，醫院開始大量作新冠檢測，不管是醫師懷疑或民眾主動，這周內案例增加數可以看出社區病毒到底擴散到什麼程度，也會決定之後的走向，「接下來的幾天非常的重要，不要天真了，這次真的不一樣。觀察到6月8日之前就沒事了？看起來不會這麼樂觀。」

林氏璧直言，「病毒基因定序、傳統疫調，其實可能會越來越不重要了。接下來要仔細觀察的是，檢驗量能、輕症重症人數，還有醫院收治量能的監測。」他也強調，要做最壞的打算，還有最好的準備。

至於針對普篩、封城、疫苗的種種政策，他表示，相信指揮中心的專家小組會做出最好的決定，「到了什麼階段，就會怎麼處理。」

▼基隆重症婦曾到過彰化竹安宮、普天宮，縣府連兩天大消毒。（圖／彰化縣政府提供）