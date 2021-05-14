萬華阿公店「本土爆發」累計23例　陳時中無奈：很多人去過都沒講

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增29例本土病例，其中16例和萬華阿公店群聚有關，另外還有7例感染源不明。根據指揮中心有公布的資料顯示，爆出確診者的萬華阿公店包括「鴻達、得意春、三一三、美金飲酒店、福安、珠海飲酒店、楓香清茶館」等7家店，其中還有幾例是有廣州街、梧州街附近小吃店等地活動史或工作者。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中今表示，今天新增的本土個案中，有7例不明，高度懷疑和萬華群聚相關，相關行蹤要花一點時間才問得出來，萬華地區是特殊情況，人員也比較特殊。他也強調「很多人去過茶藝館都沒講，要慢慢查。」

萬華最先爆出的個案是案1220、案1221，之後群聚包括案1247、案1252及案1254為40多歲女性、30多歲女性及50多歲女性，分別於萬華區3家不同茶藝館工作，3人於5月8日至5月10日間陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5月11日、5月12日至醫院採檢確診。

今指揮中在公布29例本土COVID-19確定病例，有16例與北市萬華區阿公店及周邊相關，其中兩例是昨晚和平醫院確診個案，分別是案1272為本國籍60多歲男性，5/7出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉和咳嗽，5/13通報採檢確診，曾到萬華梧州街茶藝館；另1273為本國籍60多歲女性，5/2就出現咳嗽、發燒、肌肉痠痛和腹痛，5/13通報採檢確診，但據了解，該個案在5/9就就醫，當時醫院並未警覺。