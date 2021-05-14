施打率不到1成！消基會籲「提高接種救濟金」增民眾意願

▲消基會指出，我國疫苗取得率與施打率呈現雙低。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

消基會今（14日）指出，自疫情爆發已來，台灣政府靠著邊境管理，口罩防疫以及隔離政策，持續一年四個月的抗疫戰爭，但台灣疫苗的防疫局勢明顯落後， 檢視目前台灣施打疫苗進度，接種率僅佔總人口數0.55%，距離達到群體免疫成效的六至七成接種率，差距甚遠，顯示施打對象有極大推廣的空間，需要政府再加把勁。

對於台灣疫苗接種率僅佔總人口數0.55%，消基會認為，主責單位應對已採購的各廠牌疫苗，積極宣導正確的疫苗資訊，充分揭露並明確告知疫苗保護力、可能的非嚴重不良反應(發燒、頭痛、肌肉痠痛等副作用)，協助民眾掌握疫苗接種的正確知識與衛教資訊，才能有助民眾正確選擇施打與否，朝疫苗防疫的階段邁進。

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對於自願接種疫苗者，消基會認為，應有相關配套，且應保障接種者的相關權益。政府應優先考慮研擬准予不影響原有工作權益的給薪疫苗假，提供前往接種疫苗及接種後發生不良反應者申請。除既有推動的公費施打對象，自費對象應優先推動讓健康無虞的18歲以上民眾施打。

對於完成疫苗施打者，消基會指出，應提供施打疫苗相關證明，作為未來出入境申請的國際認可文件，並研擬制定回台縮短檢疫及隔離時間的防疫措施，銜接日後國境開放的配套制度。更要積極研擬與藥害救劑制度銜接的接種補償機制，以便提高接種疫苗的誘因，保障接種者的權益。

消基會也提到，疫苗大量接種，可能產生一定比例的不良反應案件，政府應制定監測疫苗接種系統，透過手機科技，掌握接種後的健康情形並提供相關衛教，提醒民眾第二劑的施打日期。針對不良反應者，應啟動防護程序與照顧機制，經民眾回報有較嚴重的症狀或對生活造成的衝擊(缺席工作或就醫等)，應有專人立即進行追蹤關懷，提供照顧資源與給薪病假，並視接種者的實際狀況，進行接種後不良事件的通報。

消基會呼籲政府，應充分宣導疫苗資訊，充分揭露並明確告知疫苗保護力、可能的非嚴重不良反應，已及疑似不良反應，協助民眾掌握疫苗接種的正確知識與衛教資訊，降低對疫苗不信任的疑慮。

消基會也表示，政府應重新擬定疫苗施打的優先順序，提出鼓勵疫苗接種的配套方案與防護機制，確實保障接種者的工作、健康、出入境相關權益，並研擬立法提高預防接種疫苗受害者的救濟補償金，增加民眾接種意願，創造更完善的疫苗防疫救濟資源。

