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和平醫院2病患確診！專家示警「全處在危險狀態」：懷疑就篩檢

記者張乃文／台北報導

和平醫院昨（13）日爆出2名病患確診，目前住院病患「只出不進」，且出院前須先檢驗，急診區域清消中，暫停作業。對於醫院出現確診者情況，醫師們也相當擔憂，而長庚大學新興病毒傳染研究中心主任施信如認為，首要做的事情是只要有症狀就採檢，並非普篩之意，只是有許多人的觀念都還以為這只是「普通感冒」，醫院方的部分有接觸者一定是要隔離並篩檢，即便是沒接觸的人，自主健康管理還是要嚴格落實。

▲▼北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院急診被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市聯合醫院和平院區。（圖／記者李毓康攝）

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針對和平醫院出現2確診，初步調查，2案均為60多歲男性、女性，2人5月9日至該院急診就醫，分別於當天及隔天（5/10）入住該院不同病房。住院期間，經醫療人員詢問相關風險區域活動史，於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後確診。初步已匡列42名工作人員進行居家隔離及採檢，住院病患「只出不進」，出院前須先檢驗並做後續追蹤關懷。

施信如坦言，目前首要做的就是有症狀時就可以採檢，因為有許多人會以為是普通感冒而漏掉，但病毒已經跟去年完全不同了，「傳染力變得相當強」。她表示，社區感染已經發生，自己是不會感覺到有感染的，可是以指揮中心目前公布的足跡來看，「大家都在危險狀態」。

「有懷疑的就驗！」施信如指出，以和平醫院的狀況來說，有接觸的人就篩檢、居家隔離，明顯沒接觸的人嚴格執行自主健康管理，因為現在馬上檢查也有可能會是因為潛伏期，以為沒事就放鬆了。

至於是否要參照部桃的經驗全院篩檢，施信如認為，「要用這樣的準備」，且其他醫院也要更為小心觀察，因為一切可能都是處在不知情的情況下發生。她呼籲，所有人都要嚴陣以待來面對這次的危機，雖然已經公布病毒序列跟華航機師相同「那又怎樣？」不會因為基因序列出來就比較放心，「所有醫院都要在整備狀態」。

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