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金融OL騎上高管姐夫！富二代男友PO「55頁偷情細節」　大尺度照曝

▲▼銀行副行長偷情。（圖／翻攝自微博）

▲小三大尺度照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一份舉報「建行福州某支行副行長勾引女友」的舉報信5月11日在網上擴散，舉報男子控訴稱，「副行長鄭男已婚已育，利用職務之便，哄騙勾引本人女友，也就是鄭男的下屬客戶經理劉女。兩人經常在上班時間藉故外出私會，視工作為兒戲，暗渡陳倉1年之久。」隨後，有知情網友透露，副行長的老婆也是金融圈，但在不同銀行，小三更是老婆的表妹。

在這份長達55頁的舉報信中，男子稱女友是「時間管理達人」，還曝光更為「狗血」的細節，「女友的好幾個閨蜜對此知情。」他是無意間發現女友與鄭男的聊天及開房紀錄，才決定用「絕望偏激」的方式結束這段感情。

▲▼銀行副行長偷情。（圖／翻攝自微博）

▲銀行副行長（左）偷情遭女方男友（右）實名舉報。（圖／翻攝自微博）

男子在舉報信中稱，他是五一期間與劉女旅遊時，由於對方在化妝，為了與導遊聯繫，給了手機解鎖密碼，他翻閱其微信才得知這些「不齒之事」。舉報信中內容源自女友手機裡的訊息，他保證這些材料絕無虛假。

男子提供兩人的聊天紀錄顯示，鄭男喊女友「寶寶」，女友還在閨蜜面前炫耀此事。在他看來，「一個已婚已育的老男人，一口一個寶寶這麼喊，我也是佩服得五體投地。」

男子在舉報信中說，為了能隨時聯繫上女友，鄭男和女友的閨蜜們全認識，甚至保持聯繫。他提供女友在閨蜜群的聊天截圖顯示，「她在群裡聊與鄭男的私事，尺度之大令人作嘔。」

男子講述一個細節，「鄭男多次約女友開房相會，4月13日，女友還與我商量五一出遊的事宜，實在是想不到她是這樣的一個人，一天約會兩個，真是時間管理達人。」

▲▼銀行副行長偷情。（圖／翻攝自微博）

▲小三還向好友描述露骨細節。（圖／翻攝自微博）

更讓男子氣憤的是，女友一旦身體不適時，是他陪同去醫院，盡心盡力的忙前忙後，一次女友和副行長在「民宿偷情」過程中，還正常語音聊天，哄騙他去睡覺，「這些事，她的閨蜜們也全都知道。」

在某社交平台上，有網友提問，「如何評價建行福州某支行副行長鄭男？」有人在評論中回覆上述相關內容，稱「狗血，刷新三觀」。

▲▼銀行副行長偷情。（圖／翻攝自微博）

▲銀行副行長叫小三寶寶。（圖／翻攝自微博）

網上搜索「建設銀行福州某支行」，相關新聞中，有關鄭男的身分介紹為該行「副行長」、「黨委委員」，該行「客戶經理」劉女在網上沒有相關信息。不過，有知情人指出，爆料男友本身是富二代，開一輛保時捷。

11日下午，中國建設銀行福建省分行紀委辦相關人員在了解情況後證實，被舉報人鄭男確是該行福州某支行副行長、黨委委員，劉女是該支行的員工。目前，當事人已報警，公安機關也已受理，分行將根據公安機關出具的調查結論再行處理。

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偷情建行福州

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