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獨／直播競爭錢難賺　賣LV水桶包加贈「專櫃陪驗」！靠誠信衝市場

▲直播越來越競爭越大，還得有「專櫃驗貨」服務 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播越來越競爭越大，還得有「專櫃驗貨」服務 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這年頭網路直播拍賣盛行，雖然直播主一個一個冒出頭，不過現在也因為競爭多，越來越難賣，甚至還要帶客驗貨！國內知名直播主潘豪豪就透露，自己在母親節當天有個「特殊任務」，原來有一名線上朋友向他私訊直購LV最新名牌水桶包，潘豪豪以低於市價2000塊賣給他，雙方還到百貨公司的LV專櫃當場驗貨，確認真品才付款；潘豪豪說：「誠信贏天下」。

MLB前球員潘俊豪轉戰直播主，就在母親節當天，潘豪豪跟線上朋友相約前往高雄市百貨裡頭的LV專櫃，他表示是去驗貨，因為這位朋友為了給女朋友一個驚喜，所以偷偷跟他買了一個78500元的2021年新款水桶包，對方同時要求驗貨，潘豪豪強調「誠信贏天下」，所以他同意了這位線上朋友的請求，結果當天一見面，經過專櫃人員的「驗證」，確定「保真、貨真價實」。

▲直播越來越競爭越大，還得有「專櫃驗貨」服務 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播越來越競爭越大，還得有「專櫃驗貨」服務 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過潘豪豪也透露，這款包原價78500元，自己賣給線上朋友僅有少2000塊，而且原廠LV的價格真的很「死」，利潤空間並不太，但為了線上朋友，他還是犧牲自己的假陪同前往，而且他還拗專櫃人員幫忙在包包背帶印上英文名字，讓這名線上朋友可以送給女朋友，讓這份禮物更具有紀念價值。

潘豪豪說，過去有些直播台都會販售假貨，才會爆出糾紛，甚至會引發成為社會街頭暴力，但是現在直播台越來越氾濫，也讓觀眾變得非常聰明，要怎樣留住客人，除了「服務一條龍」、「態度要熱情客氣」、「商品品質要好」之外，更重要就是給出「絕對的信任，最大的保障」，所以他才會說「誠信贏天下」。

▲直播越來越競爭越大，還得有「專櫃驗貨」服務 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲直播主潘豪豪表示：還得提供「專櫃驗貨」服務 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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