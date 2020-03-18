菲國封關令釀恐慌！馬尼拉機場擠爆　台生急買機票返台：這一切太恐慌了

▲馬尼拉機場擠爆。（圖／sandy提供）

記者崔至雲／台北報導

菲律賓原宣布16日晚上要求有意出境的外籍人士在72小時內離開呂宋島。消息一出來，讓很多在菲國的台人非常緊張，在菲律賓碧瑤就讀語言學校的Sandy向《ETtoday新聞雲》表示，一得知此事，台生都非常緊張，自己目前已透過代辦買到今晚6時的飛機返台，但還有些同學沒買到機票，目前完全不知道該怎麼辦。

菲律賓原本宣布16日晚上要求有意出境的外籍人士在72小時內離境，昨晚再次宣布，只要他們出示24小時內的旅行行程證明，即可離境。但因疫情升溫，許多在菲國念語言學校的台生都盼望盡早回台灣。

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Sandy表示，自己已在菲律賓碧瑤學習英文5個月，原本課程將在下個月中才結束，但因疫情影響，17日馬上與代辦聯繫，3小時之候，代辦協助她訂購18日下午6時的機票，「一切通知都來得太突然，深怕交通隨時有狀況，完全沒有思考時間，就衝到機場了，大家非常措手不及」。

▲菲律賓原本宣布16日晚上要求有意出境的外籍人士在72小時內離境，昨晚再次宣布，只要他們出示24小時內的旅行行程證明，即可離境。（圖／路透）

Sandy回頭看這8小時慌亂的時間，她形容，「這一切都太恐慌了」，菲國政府政策一直改來改去，昨日買到機票後就馬上整理行李，她的所在學校準備車輛將400名的學生載到機場，包括日本學生、韓國學生、越南學生、台灣學生等，但是有些學生因時間太倉促，目前還沒買到返國機票，只能繼續待在學校。

Sandy說，目前當地的語言學校都已沒有課程了，她的學校因應疫情免費提供仍留在那邊的學生2周免費的伙食及住宿，但兩周過後將收取一天1000比索費用（約台幣586元），讓許多滯留在當地的學生認為不公平。

▲馬尼拉機場擠爆。（圖／sandy提供）

Sandy說，雖然現在順利買到返台機票，但因後續仍有很多細節需要處理，包括課程退費、舊的機票退費等都是問題，但為了自身的安全以及家人擔心，還是決定回台灣。從她的形容也可得知，目前馬尼拉機場已湧現了非常多外國人，許多人穿著雨衣、永鏡、蛙鏡防疫，為了就是希望能盡速返國。

《ETtoday新聞雲》也訪到一名原本計畫在上周六前往菲律賓念語言學校的學生Makayla。她指出，考量疫情可能越來越嚴重，加上對菲律賓醫療資源沒有這麼有信心，以及詢問到馬尼拉當地朋友，他們都建議不要前往，因此決定取消行程，不前往。但目前遊學費用都已付給代辦，Makayla坦言，代辦原本說只能退部分費用，但因為是不得已的影響，目前還在跟代辦爭取全額退費。

