國旅團應延到6／8後！「退費標準」出爐：扣已付費用需退95％金額

▲疫情升溫國旅活動須延後。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

本土確診案例暴增，中央流行疫情指揮中心提高疫情警戒標準至第二級，交通部觀光局表示，配合指揮中心指令，原則上請旅行業與旅客協議延後出團，參團旅客若需解除行程契約，旅行社可扣處已代付費用，並向旅客收取5％以下費用作為補償。

指揮中心因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級－「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸實施相關限制措施。

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▲警戒期間搭乘雙鐵不得飲食。（圖／記者謝婷婷攝）

交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，公告旅客參團解約退費處理原則(出團期間即日起至6月8日)，原則上請雙方(旅行業與旅客)協議延後，如旅客仍欲取消行程解除契約，依據國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點(國內旅遊定型化契約第14條)辦理，即旅行社除得扣除已代繳之行政規費及已支付之必要費用外，並得向旅客收取不超過5％旅遊費用作為補償。後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

旅客與旅行社間如因疫情影響取消國內旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會（地址：臺北市民權東路2段9號5樓，電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。