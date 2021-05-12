陳玉珍爆新北萬里「集中檢疫所混居」　住戶：飯店與衛福部偷簽約

▲陳玉珍質詢陳時中。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍，下同）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳玉珍爆料，接獲摘星樓住戶陳情，福泰飯店在未告知、未取得摘星樓住戶同意，偷偷地與衛福部簽約當集中檢疫所，該爆料的住戶無奈表示「我們一再向衛福部反映，但衛福部都置之不理」。

摘星樓住戶向陳玉珍陳情指出，有件可能造成防疫破口的防疫旅館問題，但衛福部卻置之不理，新北市萬里區翡翠路17、18號的摘星樓是共構建築，1至13樓是一般住家（共586戶），14至18樓是福泰飯店（原福華飯店，去年底改名），整棟摘星樓從地下室到頂樓的衛浴通風管道是相通的。

摘星樓民眾向陳玉珍表示，福泰飯店在未告知、更沒取得1至13樓住戶同意下，偷偷地與衛福部簽約當集中檢疫所，以鄰為壑，這是華航諾富特的另一個翻版，但衛福部至今對他們的反應置之不理，各級政府單位互踢皮球，1922也都虛應故事，萬一造成社區感染，一定會比諾富特嚴重。

在陳情內容中，摘星樓民眾還說，集中檢疫所成為防疫破口的風險比一般防疫旅館更高，住在樓下都有聞到衛浴通風管道傳下來的藥水味，如果有確診病例住在福泰飯店，則新冠病毒藉由氣溶膠在衞浴通風管道的密閉空間散播，必會造成社區感染。

摘星樓民眾無奈表示，「我們一再向衛福部反映，但衞福部都置之不理，懇請委員明察秋毫，大家一起為國家防疫盡一份心力！」

對於陳玉珍的爆料，衛福部長陳時中表示，會再調查，待情形明朗之後再對外報告。