載基隆確診婦到醫院！2消防員「未穿防護衣」…全分隊21人隔離中

▲▼基隆12日傳出有確診個案，市府緊急對進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

新冠肺炎疫情延燒，基隆市傳出一名婦人確診，而其女兒在台北市某大樓上班。對此，中央疫情指揮中心指揮官陳時中12日一早到法院備詢時並未否認，表示，下午將會在記者會上說明。由於當時載送婦人到醫院的2名消防隊員未穿著防護衣，目前全分隊隊員共21人進行隔離中。

網路上12日流傳一段對話截圖，顯示基隆某醫院來了一個發燒四天沒有出國史的病人，而檢驗PCR陽性。消息傳出後引發外界關注，陳時中12日一早到立法院備詢時並未否認，僅表示下午會在記者會上說明。

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據了解，該確診者疑似在1日到南部廟會，返回基隆後隔天出現身體不適，並自行到診所就診拿藥，但期間症狀並未減緩，直到11日上午開始全身無力、四肢癱軟，家屬緊急通報119後，由救護車緊急送醫救治，經過採檢後確診新冠肺炎，院方則緊急向上通報。另外，其女兒在北市上班，該棟大樓11日晚間已緊急大消毒，且公司12日開始也採取居家上班。

由於當時載送婦人到醫院的2名消防隊員未穿防護衣，目前2名消防員已進入防疫旅館隔離中，至於該分隊其他19位隊員，部分自行在家居家隔離，有上班的留隊上隔離不出勤，由消防局另外2分隊支援出勤。