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不斷更新／本土+7進入社區感染　「各縣市防疫措施」懶人包一次看

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲《ETtoday新聞雲》為您整理各縣市防疫措施。（圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏／整理報導

華航、諾富特群聚疫情未止，國內昨（11日）一口氣新增7例本土確診個案，其中6例感染源不明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，「台灣正式進入社區感染階段，疫情警戒升至第二級」。對此，《ETtoday新聞雲》將為您不斷更新出各縣市宣布之防疫措施。

台北市

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一、禁止室內100人以上、室外500人以上的活動。

二、長青樂活旅遊、5/16開齋節取消，小巨蛋、北流等大型場館的展演取消或延後。

三、老人共餐、課程暫停，畢業旅行、戶外教學取消或延期， 畢業典禮改為線上舉行。

四、醫院的探病探視暫停、市內的直飲台全面停用。

五、5/15、5/16國中會考採五大措施：實名制、考場全程佩戴口罩、不開放陪考、試場通風且冷氣全開，且要在試場內使用「多功能防疫隔板」才能食用午餐，並不得交談、維持社交距離。

▲▼各縣市政府防疫措施。

▲台北市政府防疫措施。（圖／翻攝臉書）

新北市

一、新北市升級二級警戒，停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動。

二、室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。

三、5/15、5/16國中會考不開放家長看考場及陪考；國小（5/30）、國中（6/5）、高中（6/6）教師甄試不開放事先看考場及當日陪考，全程配戴口罩，設置隔離備用考場。

四、加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格者暫停營業。

五、禁止醫院、護理之家探病；住宿型長照機構採視訊探視。

六、即日起至6月8日新北校園全部不開放，各級學校畢業典禮改為線上，鄰里活動全部取消，各區親子館、銀髮俱樂部（含社區關懷據點）暫停開放。

七、餐廳用餐一律實聯制，非特定對象併桌，使用隔板保持適當間隔，沒有隔板就採梅花座，做不到就外帶。

▲▼各縣市政府防疫措施。

▲新北市政府防疫措施。（圖／翻攝臉書）

基隆市

一、全市八大場所即日起將由警察局會同產發處啟動宣導查核，提醒民眾務必配合戴口罩。

二、全市公有市場室內區域嚴格要求攤商及顧客配戴口罩，否則禁止進入。

三、廟口夜市所有攤商嚴格要求必須佩戴口罩，用餐座位則必須要有透明隔板，也請遊客配合。

四、畢業旅行延後辦理；畢業典禮建議延後辦理，若要辦理必須依照中央防疫指引，只開放畢業生進場。


桃園市

一、市府各機關場館一律實名制、戴口罩、酒精消毒。

二、商場及各賣場停止試用試吃，用餐使用隔板。

三、醫院、社福、長照服務機構停止探視，陪病及陪伴者限1人；老人關懷據點共餐、卡啦OK等群聚活動一律暫停。

四、國中會考不開放陪考，取消考生休息區，改原應考教室休息；各級學校畢業典禮改為線上，暫停戶外教學活動。

五、大型活動採總量管制（室內100人、室外500人以內）。

六、端午節龍舟賽順延一年，取消包粽子、共食等聯誼活動。


新竹市

一、啟動人流管制，十八尖山、動物園等，公共場所限制進場人數。

二、共餐食堂、戶外教學、畢業旅行等活動延期辦理。

三、八大類場所、公共場所加強，消毒清潔，並加強稽查防疫措施


新竹縣

一、停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。

二、縣轄9家醫院及18所護理之家全面禁止探病，陪病者限1人；托嬰中心謝絕訪客、托育資源中心限制人數開放；兒少、身心障礙及老人住宿型機構限家屬採預約探訪。

三、關懷據點及社區式長照機構強化防疫作為，據點共餐改領餐方式辦理。

四、畢業旅行停辦，其他校園活動需符合集會規範，且須遵照防疫指引；學校場地停止對外開放租借。

五、國中會考休息區需符合室內100人以下規定，用餐提供隔板。

六、文化局圖書館自修室即日起關閉，圖書館控制在100人以下。演藝廳即日起至6月8日的所有演出皆延期或取消或改直播。桐花祭活動取消茶席、市集取消飲食。

苗栗縣

一、停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動，若上述活動能採固定座位且梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，可提報防疫計畫報請衛生局核准後實施。

二、醫院禁止開放探病、陪病者限1人。

三、未遵守防疫規定且勸導不聽者，將嚴格開罰。

四、餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清消，從業人員應佩戴口罩、勤洗手，協助顧客量測體溫、手部消毒、使用公筷母匙等措施；此外，非特定對象併桌共餐應保持適當區隔、使用隔板，無法落實者建議顧客外帶。


台中市

一、原則停辦室內100人以上、戶外500人以上集會活動。

二、醫院及住宿型機構全面禁止探病，特殊例外狀況如6歲以下幼兒可視個案彈性處理，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者須主治醫師同意才能探病，住院病人或機構住民以1人陪病或陪住為限

三、學校畢業旅行及戶外教學取消或延期辦理；學校戶外集會及校慶活動依室內不超過100人、室外不超過500人規定辦理；畢業典禮以線上或視訊方式舉行。

四、校園場地開放民眾運動維持目前作法，但各校辦理校園場地借用時應依中央防疫原則進行審查，相關防疫措施均將持續視疫情發展滾動調整。

五、所有集會均須落實社交距離、佩戴口罩或使用隔板、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施。

▲▼各縣市政府防疫措施。

▲台中市政府防疫措施。（圖／翻攝臉書）

彰化縣

一、停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上集會活動。

二、加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格者暫停營業。

三、室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交距離者 一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。

四、加強稽查大眾運輸交通工具管制措施、提高消毒頻率並禁止飲食。

五、文化場館、營業場所採實聯制及人流管控。

六、禁止醫院、護理之家探病;住宿型長照機構採視訊探視。

彰化市

一、全市各里，公共區域及各級學校超前佈署已在4/29全部消毒完畢。

二、05/11起加強公共區域消毒。

三、次氯酸水佈點社區立即免費提供民眾取用。

四、所有大型活動即日停止。

五、公有市場即日起每天進行消毒。

六、全公所員工防疫措施啟動。

七、兒童公園暫時封閉。


南投縣

一、停辦室內100人以上、室外500人以上集會活動。

二、各級學校辦理畢業典禮，應採防疫措施：座位採梅花座、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食。

三、5/15、5/16國中會考應配合管制進出考場，入場前需量測體溫、全程佩戴口罩、不開放家長陪考，冷氣全面開放保持考場及休息區通風。

四、縣內10家醫院、長照機構，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者者為1人。

五、加強八大場所防疫稽查，另外夜市、傳統市場、黃昏市場則要求保持安全距離，食品應覆蓋或遮蔽，並暫停試吃活動。

雲林縣

一、本縣醫院與長照機構，除例外情形，停止開放探病及探視。

二、校園不對外開放，畢業旅行及校外教學等相關活動暫停。

三、長青食堂維持供餐不共餐，以外帶餐盒提供，讓長者照顧不中斷。

四、輔導各寺廟暫緩或延期境及平安宴等活動。

五、相關大型活動建議暫停或延期，如必要需遵守室內100人以下、戶外500人以下原則。

六、縣府於一棟聯合服務中心設專責窗口，提供洽公民眾相關服務。

七、兒童公園暫時封閉。加強各大營業場所及餐飲業防疫宣導與稽查。

八、臺鐵、高鐵、客運等大運輸禁止飲食。5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。


嘉義縣

一、未按規定配戴口罩予以開罰。

二、原則停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動(若超出規範，需提報防疫計畫，經主管機關核准後始得辦理)。

三、醫院停止開放探視、陪病及陪伴者限 1 人，長照機構禁探訪(特殊情形除外)。

四、餐廳採梅花座或加隔板。

五、市集停止試吃。

六、長青活力站、社區照顧關懷據點、文建、醫事、老人食堂及失智據點等停止共食，改以便當方式辦理，落實戴口罩及勤洗手。

七、營業場所應啟動人流管制作業，落實防疫措施。

八、大眾運輸禁飲食。

嘉義市

一、切記防疫三手-拱手、不握手、勤洗手。

二、停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。

三、所有活動需落實確保民眾，維持社交距離，全程佩戴口罩，未依規定戴口罩可予以開罰，且要實聯制量體溫人流管制，總量管制動線規劃等措施。

四、避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域；進入八大場所，請全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

五、攤商及民眾，在傳統市場請戴口罩、禁止試吃；夜市用餐要有防疫距離、隔板間隔；餐飲業者請加強防疫工作。

六、醫院及長照機構，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者仍為1人，除例外情形；醫療機構提高警覺加強通報。

七、台鐵、高鐵、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車取消站票。

八、本市市區公車、公共自行車也會加強執行消毒工作。

台南市

一、全國醫院及長照機構即日起至 6/8止，除例外情形，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者仍為1人。

二、避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

三、所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

四、原則上停辦室外 500 人以上，室內 100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

五、營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

六、餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

七、 雙鐵（臺鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5/15起，雙鐵城際列車禁站票。

高雄市

一、原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

二、入內民眾強制佩戴口罩，並採實聯制、量測體溫、手部酒精消毒，普設乾洗手消毒設備；禁止試吃，熟食區需有遮蔽。

三、行經本市12家COVID-19指定隔離醫院公車、巴士、排班計程車等，應備有酒精乾洗手，上車乘客應配合手部消毒。

四、學校活動、畢業典禮取消或延後非必要、非特定對象、活動形式有密切接觸之集會活動；6/8前，停止辦理跨縣市學生相關集會活動(包含畢業旅行、校外教學)。

五、醫院及長照機構：23家專責醫院啟動入口健保卡勾稽實聯制管制，每名住院病人限1位陪病者，採預約登記制，醫院及長照機構禁止訪客探視(除例外情形)，醫院美食街禁止內用，公共空間不主動提供飲水、文具等可造成接觸感染之用品。

▲▼各縣市政府防疫措施。

▲高雄市政府防疫措施。（圖／翻攝臉書）

屏東縣

一、室外500人以上、室內100人以上集會活動停辦，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

二、停辦活動包含：明華園總團「蓬萊仙島-漢鍾離」、十鼓擊樂團「祈天鼓動」、國光劇團「春草闖堂」、2021屏東青少年新秀音樂會、5/16「慶祝印尼開齋節及家鄉美食同樂會法令宣導活動」、6/1六堆300年慶典系列活動「全國中小學六堆壁報論文競賽」、「六堆•家鄉」圖文徵選活動頒獎典禮。

三、延期活動包含：黑鮪魚文化觀光季台啤民歌之夜、六堆客庄馬拉松、高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮、全國柔道錦標賽、托育人員表揚暨寶寶嘉年華、林邊水產品推廣活動，上述活動將疫情狀況，評估是否恢復辦理。

四、餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

五、醫院、長照機構禁止探病，陪病者限制為1人，托嬰中心、公共托育家園禁止探視。

六、雙鐵城際列車禁止站票、大眾運輸禁止飲食。

宜蘭縣

一、匡列居家隔離者擅自外出祭予重罰。

二、即日起，停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。

三、針對確診個案工作地點，我們已經進行消毒，姿妙也要求環保局，立刻進行全縣大消毒。

四、全宜蘭縣親子館停止開館至6月8日。

五、上週宣布長青食堂等暫停共餐，改成取餐、送餐，延長至6月8日。

六、請民眾出入公共場所戴口罩，沒戴口罩者經勸導不聽，將重罰3000元到1萬5000元。

七、請落實秋冬防疫專案，八大場所戴口罩、實名制，保障自身及他人的健康。

花蓮縣

一、停辦室外500人以上、室內100人以上活動。

二、花蓮縣各校游泳教學活動及校外畢業旅行將暫停辦理舉行。

三、加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格隨即暫停營業；八大風險場所應戴口罩，勸導不聽者開罰。

四、各文化場館及營業場所人流管控；禁止醫院、護理之家探病，住宿型長照機構採視訊探視，以及確診足跡風險區校園暫停對外開放。

五、花蓮東大門夜市各出入口設置管制時間，每日18時起至22時止，增設防疫管制人員，監測進入民眾體溫；進入夜市之民眾配戴口罩，並禁止夜市內相關試吃或試用之行銷活動。

台東縣

一、台東縣府主辦的室外500人以上、室內100人以上大型活動、研習或教育訓練全部取消或延期。

二、5/15-16國小樂樂足球錦標賽、5/22全縣運動會、5/23稅務局與創世基金會慈善園遊會，藝文展演活動先協調延期、如果無法配合就取消

三、5/22 HELLO KITTY熱氣球首航活動人流管制、增加線上直播

四、5/12起進出縣府、各級學校全面量測體溫、戴口罩。

五、校外教學、畢業典禮等大型活動暫緩實施，不開放校園室內場地借用及民眾進入校園參訪。

金門縣

一、針對入境金門的旅客，機場目前已啟動紅外線體溫感測；邊境管制協請CDC、衛生局、海巡做好邊境防疫(漁船)；同時要求落實縣內車船交通運輸工具清潔及消毒。

二、針對匡列居家檢疫者，將由民政處、警察局進行相關探視及管制，警光會館則作為防疫旅館；另指示環保局協助環境消毒事宜。

三、金門縣府同仁應減少非必要赴台公務，會議得以書面意見表示意見；學校赴台交流、參訪部分也明定禁止。

澎湖縣

一、停辦室外暫停6月8日前澎湖國際海上花火節活動，剩餘場次視疫情狀況，延至6月8日後舉行

二、停辦端午節龍舟賽、社區關懷據點老人共餐等活動。

三、學校活動配合中央政策停辦室外 500 人以上，室內 100人以上活動，並通知學校提升防疫，而即將到來的6月14日端午節划龍舟競賽取消辦理。

四、老人共餐12日起停止，由長者自行攜帶餐具打菜攜回。關懷據點的慶生及社區端午活動則停止辦理。托育中心、育嬰中心，加強人員管制及衛生管理，一切依最高規格辦理，老人長照機構暫停訪視。

五、要求八大行業落實防疫規定，聯合稽查小組亦會加強要求八大行業落實實名制、梅花座等規定。

六、農漁局將加強宣導船員出海禁止和外國人士接觸，包含大陸漁船，並要求船員做好防疫措施。

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