澳媒：共軍科學家曾討論「SARS武器化」　預言生物戰

文/中央社

澳洲媒體調查記者報導,中國軍方科學家數年前曾討論將嚴重急性呼吸道症候群(SARS)冠狀病毒武器化,並在一份文件中概述他們的想法,文中預言第三次世界大戰會使用生物武器。

週末澳洲人報(The Weekend Australian)查證後報導,這份文件是中國人民解放軍科學家和中國高階公衛官員在2015年所撰寫;美國國務院官員調查2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情起源時,於去年5月取得這份文件。

文件中形容SARS冠狀病毒預示了「基因武器的新時代」,還說它們可經「人為操縱成為新興人類疾病病毒,然後變成武器,以前所未見的方式釋出」。

澳洲人報調查記者馬克森(Sharri Markson)新書「武漢真相」(What Really Happened In Wuhan,暫譯)將在9月由哈波柯林斯出版社(HarperCollins)發行,書中論及COVID-19起源的相關調查研究,也提到上述文件中披露的事。

