澳媒：共軍科學家曾討論「SARS武器化」　預言生物戰

▲文件中形容SARS冠狀病毒預示了「基因武器的新時代」，還說它們可經「人為操縱成為新興人類疾病病毒，然後變成武器，以前所未見的方式釋出」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

澳洲媒體調查記者報導，中國軍方科學家數年前曾討論將嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒武器化，並在一份文件中概述他們的想法，文中預言第三次世界大戰會使用生物武器。

週末澳洲人報（The Weekend Australian）查證後報導，這份文件是中國人民解放軍科學家和中國高階公衛官員在2015年所撰寫；美國國務院官員調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源時，於去年5月取得這份文件。

文件中形容SARS冠狀病毒預示了「基因武器的新時代」，還說它們可經「人為操縱成為新興人類疾病病毒，然後變成武器，以前所未見的方式釋出」。

澳洲人報調查記者馬克森（Sharri Markson）新書「武漢真相」（What Really Happened In Wuhan，暫譯）將在9月由哈波柯林斯出版社（HarperCollins）發行，書中論及COVID-19起源的相關調查研究，也提到上述文件中披露的事。

Exclusive: Chinese military scientists discussed weaponising SARS coronaviruses five years before the COVID-19 pandemic in a document that also predicted a third world war would be fought with biological weapons. @lukedepulford @JackHHazlewood @rpotter_9

https://t.co/9XTBODdHGL — Sharri Markson (@SharriMarkson) May 7, 2021

英國國會下議院外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）和澳洲國會情報及安全聯席委員會主席派特森（James Paterson）認為，這份文件引發外界對中國在COVID-19起源資訊上缺乏透明度的嚴重關切。

這份文件所列的18名作者當中，有些是中國公衛和軍方高層，包括中國防疫單位前副主任。根據澳洲戰略政策研究所（ASPI）的國防大學追蹤系統，其中10名作者是與西安空軍軍醫大學有關的科學家和武器專家，此校的國防研究水準被列為「非常高風險」，包括醫學和心理科學研究。

文件中也提到美國前空軍上校安斯可夫（Michael J. Ainscough）有關衝突模式和生物武器的研究，作者們據此推斷說，第三次世界大戰「將是生物戰」，而且致勝的核心武器將是生物武器。

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