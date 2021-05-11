疫情原爆點24hrs　漏夜檢測、疫調匡列、消毒、隔離...命關全台

▲▼疫情原爆點24hrs，衛生等體系漏夜檢測、疫調匡列、消毒、隔離，補救破口。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央疫情指揮中心11日公布爆增7例確診，其中5例在宜蘭，疫情記者會中，陳時中部長公開稱讚宜蘭縣反映迅速，因宜縣府10日晚獲知案1202確診，立即漏夜疫調、釐清，匡列37人，同時另外篩檢出同為陽性反應的4人，且在11日下午3時全部完成檢疫。

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宜縣府表示，10日晚間，案1202陽性確診，衛生局長徐迺維立即通報縣長林姿妙，林姿妙當下指示同仁漏夜匡列接觸者並進行檢測，衛生局、警察局及消防局配合疫調醫師進行對相關接觸者採集檢體，隨後轉送國立陽明交通大學附設醫院實驗室漏夜檢測。

在11日凌晨1時漏夜開鍋檢測第一批樣本，第二批接續在11日8時送驗，力拼最快時間取得檢驗結果，並在取得結果後，由衛生、民政、消防與警察單位協力立即進行居家隔離措施，再由環保局進行全面消毒，封鎖病毒的源頭。

事實上，2020年4月以前，宜蘭縣內並無任何檢驗新冠肺炎的實驗室，所有檢體都必須北送台北榮總，每件平均耗時約3天，直到2020年4月13日，林姿妙堅持挪出250萬預算，在國立陽明交通大學附設醫院設立P2等級實驗室，大幅縮短檢驗時間到數小時內，這才使得這次能夠快速透過篩檢，將病毒圍堵、減低擴散的風險。

陳時中11日公開讚揚第一線醫生的防疫敏感度並將致贈獎金，以及宜蘭縣的快速反應，其實都該歸功於2021年的預先佈署與縣府各單位SOP的建立，一個小小的實驗室，卻能在危急時刻展現功效。

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