不只拌麵！「老媽」攜手福義軒與林聰明　第2季起推休閒與冷凍食品

▲老媽家全新常溫湯麵「川味紅燒牛肉拉麵」。（圖／老媽家提供）

記者黃士原／台北報導

曾入選全球十大快煮麵的老媽拌麵在國內外都享有高知名度，不過老媽拌麵11日宣布，將從單純的拌麵品牌升級成為「老媽家」新品牌，全力拓展食品市場，未來將陸續推出包含常溫即時品、冷凍食品、休閒食品類及創意聯名產品等，目前已和嘉義名店福義軒、林聰明沙鍋魚頭聯手，預計在今年第3季開始陸續推出聯名休閒食品與冷凍食品。

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▲林聰明沙鍋魚頭。（圖／記者翁伊森攝）

除了宣布品牌升級，老媽家也同步推出2款全新常溫湯麵，分別是川味紅燒牛肉拉麵和干貝花雕雞拉麵；川味紅燒牛肉拉麵使用澳洲穀飼牛腱心，肉量增加50%，搭配川味香辣紅燒湯頭，日曬手折關廟麵條加上手工拌炒牛油更添風味；干貝花雕雞拉麵選用老母雞熬製湯底，混搭花雕酒提升層次，並佐以干貝及金華火腿熬出鮮鹹香氣，招牌日曬手折關廟拉麵吸附滿滿湯汁。

▲老媽家全新常溫湯麵「干貝花雕雞拉麵」。（圖／老媽家提供）

老媽拌麵堅持不添加人工香料，為支持本土農產品，使用在地好食材不斷研發獨創口味，以做出「食物級食品」為品牌的核心價值，日曬關廟麵Q彈快熟不軟爛的特性，搭配精製醬包，只要4分鐘就能享受即食的美味。截至2021年5月，老媽拌麵已研發15種口味，拓展銷售版圖至全球20個國家，除了位於大安區的「老媽拌麵-關廟麵專門店」外，香港也坐擁5間連鎖麵店，並將持續於全球推進展店計畫。

▲阿舍食堂-台南乾麵。（圖／阿舍食堂提供）

另外，阿舍乾麵代言人的熱火神射手「阿舍哥」D.羅賓森（Duncan Robinson）最近達成「最快投進三分球數」破500顆的紀錄，即日起至5月31日止，於官網設置「阿舍哥最愛乾麵專區」，官網訂購滿500元即享免運費，只要在專區購買五件阿舍商品即折百元，5月份累積消費滿5000元還可贈500元折價券。另只要於微風台北車站/微風南山門市消費滿500元，即可兌換官網50元折價券。

