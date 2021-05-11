海南兩足球隊使勁往自家球門踢　球迷怒噴：丟人現眼

▲海南兩支業餘足球隊為避免晉級後遇上強隊，在比賽中朝自家球門踢球。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

第二屆海南35+冠軍杯足球賽9日在海口進行小組最後一輪比賽。令人驚訝的是，進行比賽的兩支球隊竟然都不想拿勝利，只見球員在場上都不進攻，爭相往自家球門踢球，只為了在淘汰賽中能避開強隊。比賽畫面傳到微博上後，有球迷怒噴，「丟人現眼」，也有球迷揶揄，「好歹演一下吧。」

▲海南業餘足球神射手隊及海大校友隊朝自家球門踢球挨轟。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，海南省足協第一時間得知此事後表態，建議2021第二屆海南35+冠軍杯足球賽組委會立即取消神射手隊和海大校友隊的參賽資格，並且對這兩支球隊終身禁賽，也就是說，以後由海南省足協主辦或者指導的省內足球比賽中，神射手隊和海大校友隊將不能參賽。

海南省足協相關負責人表示，近幾年海南省業餘足球發展良好，先後舉辦和正在籌辦30+、35+、40+、45+和50+的比賽，踢球的青年、中年人越來越多，但在2021第二屆海南35+冠軍杯足球賽中出現往自己門裡進球的一幕，令人震驚，「我們譴責這種不道德的足球行為，這是給海南業餘足球抹黑。」

對此，愛好足球的網友直言，「有比賽踢的機會不好好珍惜」；「直接不演就過份了」；「臉都不要了」；「終身禁賽也好，這輩子都避開跟強隊交手了」。

