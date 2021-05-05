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他捕獲「350公斤大魚」賣43萬　內行一看驚：虧了「至少430萬」

▲▼漁民捕近350公斤鮪魚。（圖／翻攝自影片）

▲漁民捕近350公斤鮪魚。（圖／翻攝自影片，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

海南三亞一漁民4日正準備休漁前收網作業時，意外捕獲一條重近350公斤的鮪魚，結果還沒靠岸已經被聞風而動的買家瘋搶，最後以10萬元人民幣（約新台幣）快速成交。不過，有行家看後卻搖頭稱，「賣便宜了，應該賣100萬人民幣（約新台幣430萬）也不為過，500斤的在日本賣出上百萬。」

據悉，該魚為北方藍鰭鮪魚。據維基百科，北方藍鰭鮪魚在台灣稱為「北方黑鮪」，生活在大西洋的西部和東部以及地中海和黑海，有紀錄的最大個體是在加拿大新斯科細亞省捕獲的，體重679公斤。

北方藍鰭鮪魚是重要的食用魚，其肉質鮮美，是製作生魚片的良好食材，一尾上好的黑鮪魚售價在東京築地市場往往可以超過10萬美金（約新台幣279萬）。就因為其獨特的商業價值，全球的藍鰭鮪魚正在遭到濫捕，目前在國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄內列為瀕危物種。

▲▼漁民捕近350公斤鮪魚。（圖／翻攝自影片）

5月4日，買家李男在家中展示了這條超大北方藍鰭鮪魚。他興奮表示，自己之前專門趕到三亞，以約10萬元（人民幣，下同）價格買下了這條鮪魚。

李男透露，「這麼大的藍鰭鮪魚太少見了，一半多為幾十斤重，經測量，魚身1.55公尺長，腰圍近2公尺。」

▲▼漁民捕近350公斤鮪魚。（圖／翻攝自影片）

網友看後卻搖頭稱，「確實高配的日料放題套餐才有這個」、「賣賤了，在太平洋對岸可以是十萬美刀」、「這漁民太實誠了，直接送去拍賣，絕對不止」。不過，也有網友稱，「10萬人民幣應該是對外公開的價格，實際價格肯定不止。」

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