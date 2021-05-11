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宜蘭爆5確診！童玩節防疫升級：滾動式修正　林姿妙「該停就停」

▲宜蘭疫情發，宜蘭縣長林姿妙說，童玩節該停就停。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭疫情發，宜蘭縣長林姿妙說，童玩節該停就停。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

疫情發燒宜蘭5人確診，童玩節是否如期舉辦？宜蘭縣長林姿妙說，目前防疫優先，童玩節該停就停。

疫情延燒宜蘭，11日宜蘭5人確診，童玩節是否如期在7月初舉辦是引發外界關注，宜蘭縣長林姿妙說，目前防疫優先，童玩節該停就停。宜蘭衛生局長徐迺維表示，會滾動式修正，童玩節所有契約都有防疫條款，會看整個疫情來做調整修正該停就停、該辦就辦，這是有一定層層防護的規範。

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