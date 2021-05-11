快訊／確診獅子會前會長6日出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒





▲新北五股獅子會前會長確診，感染源不明。（圖／取自新北市五股國際獅子會300B1區臉書）

記者羅婉庭／台北報導

我國新冠肺炎疫情11日再新增3本土病例，其中一名為新北市五股獅子會成員，且該案例無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關聯，感染源頭仍不明，恐成社區感染破口、釀群聚感染風險。據了解，該獅子會於5月6日召開例會，並在蘆洲某婚宴餐廳進行交接典禮，近30人出席，餐廳收到衛生局通知後上午10點已進行大消毒。

蘆洲某婚宴餐廳受訪表示，獅子會交接典禮餐敘於6日舉行，收到新北市衛生局通知有確診足跡後，上午10點已進行大規模消毒，當天值班人員及賓客名單都已交給衛生局。

行政院長蘇貞昌中午將視察中央流行疫情指揮中心，並宣布防疫升級措施。在此之前，新北市政府上午已經召開應變會議，下午將再次召開緊急應變會議，宣布防疫新措施，將疫情視為到第二階段社區感染：出現感染源不明之本土病例。

侯友宜上午出席行程後表示，面對這波疫情，無論中央今日有無宣佈升級防疫，新北市今早已定調，做好準備將警戒提升到第二階段社區感染。

該名染疫的獅子會成員，因近日頻繁參與獅子會會長選舉以及出席會長交接典禮，也活躍於獅子會成員間的聚餐、晚宴，稍早獅子會LINE群組對話證實「前會長已在今日確診新冠肺炎陽性反應」，訊息完整內容也被PTT鄉民曝光。此成員確診消息傳出之後，也驚動到民進黨，導致民進黨近期將舉辦的公投說明會也緊急取消。