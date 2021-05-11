公路設計新思維！台9富源→瑞北拓寬路段　景象優美事故降低

▲▼路段中央分向綠帶除提升視覺景觀效果改善交通外，種植台灣原生植物，盛開景像更獲得許多用路人讚賞。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台9線245K~253K路段（富源至瑞北段）屬「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」檢視路段，係國內首次以『景觀先行』原則設計之省道公路，有別於以往公路拓寬改善思維，以「安全、景觀、人本、生態」四大面向為主軸辦理拓寬改善。

公路總局表示，此路段中央分向綠帶空間可提升視覺景觀效果，吸引更多遊客來體驗當地花東縱谷景觀與在地文化，除可帶來交通改善外，將可創造花東地區特色公路，日前此路段皆種植台灣原生植物，盛開景像獲得許多用路人讚賞。

本路段2019年8月12日拓寬完成（原雙向各1車道無實體分隔，拓寬後雙向各2車道設置中央分向綠帶實體分隔），經交通事故統計分析拓寬前1年（2018年8月~2019年8月）A1類1件、A2類24件，拓寬後1年（2019年9月~2020年8月）A1類0件、A2類19件，綜觀交通事故整體肇事率相對於拓寬前減少。

另中央分向綠帶設置與路面平齊之界石取代水泥緣石，工務段為用路安全，已於中央分向綠帶界石加裝反光導標（彎道段10公尺設1處，直線段20公尺設1處）引導及提醒用路人，並於路段增設警告標誌、禁制標誌及指示標誌，提供用路人適當資訊，促進行車安全。亦針對該路段交通事故熱點，也邀集相關單位現勘研擬改善對策，同時請執法單位於事故熱點，加強取締酒後駕車及超速等違規駕駛行為。

安全景觀公路有賴公路維管單位，用路民眾及地方居民共同努力，也希望各級民代持續給予公路維管單位精進建議，共同守護美好的用路環境。

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