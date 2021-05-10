飼主確診「毛小孩無人顧」⋯　北市急接黑白貓「安置單獨隔離籠舍」





▲由於確診者住院、無人能照顧家中毛小孩，北市動保處緊急赴確診者家中，將黑白貓安置到單獨隔離籠舍。（圖／北市動保處提供）

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫案擴大，還爆出家人也確診消息。北市動保處10日表示，9日接獲確診者家中飼有1隻黑白貓，但因為同住家人也確診，導致貓咪無人照顧，需要協助緊急安置，因此立刻啟動確診案例狗貓安頓配套機制，並將黑白貓安置到動保處單獨隔離籠舍，定時照料及清掃。

北市動保處10日晚間表示，9日下午4時30分接獲衛生局通知，確診者家中飼有黑白貓1隻，同住家人也確診住院，貓隻無人照顧，需協助緊急安置，所以立即啟動確診案例狗貓安頓配套機制，派遣動物救援隊員著全身防護裝備至民眾家中救援；貓隻健康視診尚正常，目前安置於動保處處本部單獨隔離籠舍內，每日將有專人定時照料及清掃。

關於北市市民確診，寵物也須隔離案例，北市動保處說明，依據世界動物衛生組織（OIE）與世界衛生組織（WHO）的官方訊息，皆表示目前沒有證據顯示寵物或其他家畜可感染或傳播新型冠狀病毒。如經通知需居家隔離或檢疫時，建議寵物與飼主一同在家，避免外出，自行做好飼養管理及日常清潔消毒工作，讓疾病風險降至最低。

北市動保處指出，如遇疑患新冠肺炎而住院隔離者，家中寵物若有親友可協助照顧者，可由親友著輕便雨衣、手套及口罩進入空屋內餵食，欲由親友帶回照顧者，可通報動保處動物救援隊，救援隊會派員至寵物所在地點，將寵物移出並以次氯酸水消毒，或移至與動保處及寵物商業同業公會合作之特定寵物美容場所自費進行清洗及消毒，再由親友帶回照顧。

北市動保處表示，無親友可協助照顧時，將由台北市政府衛生局通報動保處協助安置，動保處已預先設置獨立的寵物專用安置區，寵物緊急安置費用為每天新台幣200元，收費上限為3000元，若寵物生病有醫療處理需求，則將由飼主負擔寵物就醫費用，但動保處收容數量有限，且考量寵物離開原飼養環境可能造成寵物緊迫，建議若有親友可協助照顧者為較佳處置方式。

動保處強調，依據世界動物衛生組織（OIE）最新報告，目前並無證據顯示，犬貓等動物會感染新型冠狀病毒而發病，或帶原傳播，對於何種動物為新型冠狀病毒在自然界的保毒動物，有待進一步的調查與研究。

最後，北市動保處說，據國外疫情發現貓科動物曾檢出帶有新冠肺炎，多因與確診案例接觸感染，尚無被檢出有排毒或與貓科動物間傳播案例，但仍有機械性接觸傳播可能，飼主應做好個人及寵物清潔防護措施，避免至人多擁擠空氣不流通的地點，如需前往須佩戴口罩，加強自身與環境消毒，即可守護寵物與自身的健康。